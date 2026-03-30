Stesso sguardo, stesso sorriso: sono due gocce d’acqua. Riuscite a riconoscere questa ragazza?

Questa ragazza è la figlia di una delle conduttrici più amate della TV: notate la somiglianza?

Una foto condivisa sui social, un primo piano che cattura subito l’attenzione e una pioggia di commenti tutti simili: “È identica a sua madre”. Ancora una volta, il web si lascia conquistare da una somiglianza sorprendente, di quelle che non hanno bisogno di spiegazioni.

La protagonista dello scatto è una ragazza giovane, dallo sguardo luminoso e dai tratti delicati. Il suo viso trasmette una familiarità difficile da ignorare. Gli utenti si interrogano, confrontano, cercano indizi: c’è qualcosa nel suo sorriso e nella sua espressione che riporta alla mente una figura molto amata dal pubblico italiano.

Le immagini circolano rapidamente, alimentando curiosità e supposizioni. C’è chi parla di “fotocopia”, chi nota dettagli precisi, gli occhi, la forma del viso, quell’aria serena.

Gli occhi magnetici sono uguali a quelli della sua mamma: una delle donne più amate della tv

È solo osservando meglio, e conoscendo qualche dettaglio in più, che il quadro diventa chiaro. La ragazza in questione è Liala Antonino, figlia di Licia Colò, volto storico della televisione italiana.

Chi è Liala, la vita privata e la carriera

Non è solo “la figlia di”, ma una giovane determinata a tracciare il proprio solco nel mondo della comunicazione e dell’audiovisivo. Liala Antonino, nata il 15 ottobre 2005 dall’unione tra la conduttrice Licia Colò e l’ex compagno Alessandro Antonino, rappresenta oggi il volto di una nuova generazione che fonde la passione per la natura con le ambizioni del grande schermo.

Cresciuta tra i racconti di viaggio della madre e una sensibilità spiccata per l’ambiente, Liala ha trasformato questo bagaglio culturale in una professione moderna: quella della travel blogger, e strizza l’occhio alla macchina da presa.

Le sue prime esperienze professionali la vedono nel ruolo di assistente alla regia.

Il pubblico ha imparato a conoscerla attraverso diverse apparizioni nei salotti televisivi più seguiti. Accompagnata spesso dalla madre, è stata ospite di format come Verissimo, La Volta Buona e Bella Ma’.