Queen Of The Universe, la seconda stagione arriva su Paramount+ il 1° aprile

Squadra che vince non si cambia. O quasi. Queen of the Universe, il talent show canoro nato da una costola di RuPaul’s Drag Race, torna con una seconda stagione dopo l’enorme successo della prima, trasmessa in Italia da MTV e ora disponibile nella sua interezza su Paramount+, e una grande novità tra i giudici.

Il format è tanto semplice quanto efficace: 14 drag queen (10 nella seconda stagione) in arrivo da ogni parte del mondo si sfidano in una gara canora in cui non è soltanto la voce a contare, come ci si aspetta da uno spettacolo drag. La prima stagione si era rivelata un successo, tanto che la conferma di una seconda stagione era arrivata poco dopo la finalissima che ha visto trionfare la brasiliana Grag Queen.

La stagione 2 vedrà sfidarsi 10 drag queen, alcune delle quali già note a chi non si perde neanche una puntata di RuPaul’s Drag Race e dei tanti spin-off prodotti in tanti paesi, Italia inclusa. Sì, perchè tra le concorrenti di questa edizione ci sarà anche la palermitana Aura Eternal, già vista nella seconda edizione di Drag Race Italia.

I giudici di Queen of the Universe

Graham Norton è stato confermato alla conduzione della seconda stagione del talent show canoro, e con lui anche quasi tutti i componenti della giuria: Trixie Mattel, Michelle Visage e Vanessa Williams, mentre a sostituire Leona Lewis ci sarà l’ex Spice Girl Mel B.

Le concorrenti di Queen of the Universe

Le dieci concorrenti che si sfideranno per vincere il titolo di Queen of the Universe, svelate ufficialmente il 22 febbraio 2023, sono:

Aura Eternal da Palermo, Italia

da Palermo, Italia Chloe V da Rio de Janeiro, Brasile

da Rio de Janeiro, Brasile Jazell Royale da Jacksonville, Stati Uniti

da Jacksonville, Stati Uniti Love Masisi da Amsterdam, Paesi Bassi

da Amsterdam, Paesi Bassi Maxie da Quezon City, Filippine

da Quezon City, Filippine Militia Scunt da Los Angeles, Stati Uniti

da Los Angeles, Stati Uniti Miss Sistrata da Tel Aviv, Israele

da Tel Aviv, Israele Taiga Brava da Cancún, Messico

da Cancún, Messico Trevor Ashley da Sydney, Australia

da Sydney, Australia Viola da Manchester, Regno Unito

Dove seguire la seconda stagione

La seconda stagione di Queen of the Universe debutterà negli Stati Uniti il 31 marzo 2023 su Paramount+ e dal giorno successivo, il 1° aprile 2023, anche in Italia, Regno Unito, Francia, Germania, Svizzera, Austria, Australia e America Latina. Anche in Italia, e questa è una novità interessante, potremo seguire quasi in contemporanea questa nuova stagione del talent show in salsa drag.

In palio, oltre al titolo, c’è un premio del valore di 250mila dollari.