Quanto ha vinto Anita Mazzotta, vincitrice del Gf. Tutto sulla gieffina

Dalla sala piercing alla vittoria in prima serata, il percorso di Anita Mazzotta include un drammatico lutto in famiglia, l’amore televisivo, una vivace rivalità e un televoto deciso sul filo di lana e di un soffio

La fotografia che resta della finale del Grande Fratello 2025 è semplice ed è quasi sempre la stessa: coriandoli dorati, Simona Ventura che urla il suo nome e lei, Anita Mazzotta, che riesce solo a dire “Grazie”, travolta dall’emozione come se avesse vinto le Olimpiadi o fosse stata salvata da una drammatica fine in una caverna.

In realtà Anita Mazzotta, piercer veneta che vive e lavora a Milano, è la vincitrice dell’edizione 2025 del Grande Fratello, una delle più sofferte e meno appaganti dal punto di vista del successo di pubblico e del clamore mediatico. di pubblico e del clamore mediatico.

Vittoria sul filo di lana

A 26 anni, la piercer che entra nella casa più spiata d’Italia quasi da outsider si porta a casa il trofeo, un montepremi da 110 mila euro e un titolo che inevitabilmente le cambierà la vita. Il televoto la premia di un soffio: poco più del 50% delle preferenze contro il 49% di Giulia Soponariu, al termine di una finale tutta al femminile che chiude la venticinquesima edizione del reality di Canale 5.

Chi è Anita Mazzotta

Nata a Treviso nel 1999, di origini pugliesi, cresciuta tra Castelfranco Veneto e il Nordest, Anita oggi vive a Milano, dove lavora come piercer e tatuatrice in uno studio molto frequentato e famoso. Sui social, prima ancora dell’esperienza televisiva, aveva già costruito una comunità affezionata: tra i follower compaiono volti noti come Carolina Stramare, Jake La Furia, Cristiano Caccamo e Manuel Bortuzzo, segno di un giro che va ben oltre il semplice pubblico del reality.

Anita Mazzotta è segno Capricorno, 1.71 di altezza e un percorso professionale che si è costruita quasi da autodidatta. Piercer, tatuatrice, modella per alcuni brand legati al mondo urban e tattoo: il suo biglietto da visita, prima del Grande Fratello, è fatto di aghi sterili, inchiostro e shooting fotografici. Lavora in uno studio tra Castelfranco Veneto e l’area trevigiana, ma Milano diventata la sua base stabile, la città dove prova a trasformare la creatività in lavoro.

Le radici però restano nel Veneto e in una famiglia che ha vissuto anche momenti complicati: i genitori si separano quando lei è giovane, Anita cresce con la madre, il fratello maggiore e i nonni, mentre il rapporto con il padre si ricuce solo più tardi, tra alti e bassi, fino alla famosa “lettera rifiutata” durante la trasmissione, episodio che entra di diritto nella narrazione del suo personaggio televisivo.

Il dolore per la madre e l’uscita dalla Casa

Il tratto più forte del suo percorso al Grande Fratello è però legato alla madre. Durante l’edizione 2025, Anita lascia la Casa per un grave problema familiare: la madre è malata da tempo e le sue condizioni peggiorano all’improvviso. Pochi giorni dopo arriva la notizia della scomparsa, che la costringe a fare i conti, davanti alle telecamere (e poi lontano da esse), con il lutto più difficile. È uno di quegli episodi cui la narrazione del reality deve necessariamente lasciare spazio alla realtà. Anita decide di uscire.

Uscire dal gioco sembrava la scelta più naturale; tornare, decisamente meno. E invece, dopo un periodo fuori, Anita rientra nel reality dichiarando di farlo “per lei e per me”, spiegando di aver deciso di portare avanti quell’esperienza come una sorta di promessa fatta alla madre, con cui aveva ricostruito un legame molto forte solo negli ultimi anni. Una scelta che ha diviso il pubblico ma che ha segnato in modo evidente la percezione del suo percorso, trasformando la “piercer fumantina” in un volto raccontato soprattutto attraverso la fragilità.

Il ritorno in gioco e l’amore con Jonas

Una volta rientrata in Casa, Anita trova un nuovo equilibrio anche grazie alla vicinanza con Jonas Pepe, romano, content creator e uno dei personaggi più discussi del cast. Quella che all’inizio sembra una simpatia cauta si trasforma, puntata dopo puntata, in una relazione esplicita, al punto da diventare una delle storyline centrali del programma. Il pubblico li ribattezza “Jonita”, gli autori ci costruiscono clip, sorprese e confronti.

Il padre di Jonas, chiamandolo per nome – Matteo – in una delle ultime puntate, benedice la ragazza in diretta: la definisce “bella, intelligente e di carattere” e invita il figlio a seguirla a Milano, dove per entrambi potrebbero aprirsi nuove opportunità di lavoro. La coppia, almeno per ora, esce dal reality insieme: lui terzo classificato, lei vincitrice e protagonista dell’abbraccio finale che chiude idealmente la loro stagione televisiva.

Una vittoria in volata tra applausi e polemiche

Il trionfo di Anita arriva al termine di una finale costruita sul testa a testa con Giulia Soponariu, altra grande favorita di questa edizione. Dopo l’uscita di Omer Elomari (quinto), Grazia Kendi (quarta) e dello stesso Jonas (terzo), il televoto flash che somma anche i voti della manche a tre consegna il titolo proprio ad Anita, con uno scarto minimo ma decisivo: poco più del 50% dei voti contro poco meno del 50% di Giulia.

Fuori dalla Casa, però, l’aria è meno celebrativa. Sui social molti spettatori parlano di “edizione fiacca”, contestano la scelta della vincitrice e rimpiangono altri concorrenti giudicati “più dinamici”. C’è chi riduce il suo percorso al solo passaggio doloroso legato alla madre, chi la accusa di aver giocato “sottotraccia”, chi invece la difende sottolineando proprio la capacità di mantenere un profilo coerente, senza eccessi gridati. Il dato oggettivo, al netto di simpatie e antipatie, è che in un reality sempre più ibridato con i social, il suo mix di estetica alternativa, fragilità esposta e storia d’amore ha funzionato.

Cosa può succedere adesso

Come per ogni vincitore del Grande Fratello, il punto vero inizia dopo i coriandoli. La visibilità immediata – ospitate, interviste, serate – è praticamente garantita. Il resto dipenderà da quanto Anita riuscirà a capitalizzare il momento senza snaturare la propria identità: da una parte il mondo dei social e dei brand legati all’estetica, ai tattoo e alla moda street, dall’altra la possibile apertura a tv, podcast, progetti digitali in cui il suo racconto personale possa diventare un format.

Per ora, il suo racconto si ferma a quella notte di dicembre, alle luci che si spengono nella Casa e alla frase di Simona Ventura: “Questo sarà un momento che ricorderete per tutta la vita”. Da oggi, per Anita Mazzotta, la vita è ufficialmente divisa in due stagioni: prima e dopo il Grande Fratello 2025.

Quanto al futuro del Grande Fratello… tutto è da vedere: anche in considerazione della vivacissima polemica mediatica scatenata da Fabrizio Corona su Alfonso Signorini che inevitabilmente travolge anche la prossima edizione del Grande Fratello VIP, al momento rinviata di qualche settimana.