“Quando torni con Fedez?”, arriva la risposta di Chiara Ferragni

Cosa ha risposto l’influencer alla domanda che le è stata fatta, le parole che hanno gelato tutti sono state molto chiare

Chiara Ferragni dopo settimane in cui non era più tornata sull’argomento “Fedez”, ha deciso di rispondere a un utente, chiarendo una volta e per tutte quale sia la situazione tra lei e l’ex marito. E’ passato più di un anno da quando i Ferragnez si sono lasciati, lo scorso dicembre si sono ufficialmente separati e la loro rottura continua a essere al centro dell’attenzione mediatica. Dopo un iniziale silenzio, seguito da sporadiche dichiarazioni, frecciatine o risposte a domande dirette, l’imprenditrice digitale è tornata a parlare del suo ex.

Nonostante ormai il rapper e l’influencer siano andati ognuno per la propria strada, c’è ancora chi spera in un ritorno di fiamma tra i due. Ma a chiarire come stanno le cose ci ha pensato la Ferragni che, proprio rispondendo a un utente che le ha chiesto quando tornerà con il suo ex marito, è stata molto diretta.

La Ferragni sul ritorno con Fedez, le parole semplici e chiare

Tutto è accaduto dopo che Chiara Ferragni ha condiviso su TikTok un video in cui canta una canzone di Sabrina Carpenter, Manchild. Il testo a un certo punto dice: “Stupido o è lento? Forse è inutile. Ma c’è una parola più carina per definirlo, lo so. Bambinone“. Subito dopo l’imprenditrice digitale ha chiarito che quelle parole non erano rivolte a nessuno dei suoi ex e tantomeno a “fidanzati immaginari”.

La Ferragni ha praticamente messo le mani avanti, chiedendo di non scrivere nulla a riguardo. Era inevitabile che gli utenti le facessero un po’ di domande e, come da un po’ di tempo a questa parte capita spesso, lei ha risposto. Un utente le ha domandato quanto tornasse con Fedez e lei, senza mezzi termini, ha risposto: “Never ever” (Mai e poi mai), aggiungendo una emoticon sorridente. La Ferragni ha con due semplici parole chiarito che mai sarebbe disposta a tornare con il suo ex, ribadendo come il loro matrimonio sia del tutto finito.

Se ci fosse stato ancora qualcuno che sperava in un ritorno di fiamma, dovrà ricredersi, la Ferragni è stata praticamente “lapidaria”, chiudendo ogni minima possibilità. Del resto mesi fa, quando tra i vari gossip circolati sulla loro rottura, c’è stato quello legato ai presunti tradimenti di Fedez, che avrebbe avuto – secondo quanto riferito da Fabrizio Corona – una amante di cui era molto innamorato, la Ferragni non aveva perso tempo a esprimere tutta la sua delusione sulla questione.

Nonostante nel corso di questa separazione abbia più volte preferito non rispondere ai vari gossip, è capitato che su alcuni abbia voluto dire la sua, chiarendo anche che lei non avrebbe mai tradito Fedez e che credeva davvero nel loro amore.