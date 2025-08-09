Quando tornano le nuove puntate di Beautiful: trama, cast, addii e conferme

Durante l’estate, quando il palinsesto televisivo tende a rimescolarsi per lasciare spazio a repliche e format leggeri, alcune abitudini restano immutate. Una di queste è il legame profondo tra il pubblico italiano e le Soap opera, che continuano a far compagnia anche nei mesi più caldi. Tra queste, Beautiful resta un appuntamento fisso, anche se con qualche variazione che non è passata inosservata.

Nel corso degli anni, la strategia delle reti è stata quella di non interrompere del tutto la programmazione delle Soap più amate.

Il motivo è semplice: anche in ferie, lo spettatore cerca continuità, volendo ritrovare i suoi personaggi preferiti ogni giorno, magari mentre sorseggia un caffè al mare. Non sorprende quindi che, anche nel 2025, Beautiful resti in onda, seppur con un cambio di rotta.

Il pubblico più attento se ne sarà già accorto: gli episodi trasmessi da domenica 3 agosto non sono nuovi. Il racconto riparte da eventi visti di recente, che riportano lo spettatore a momenti cruciali nella storyline familiare dei Forrester. Un’occasione per rientrare nel cuore della narrazione o semplicemente per rivivere passaggi emotivamente forti.

cambia tutto ma non sembra

Come riporta Coming Soon, la pausa di Beautiful non è un vero e proprio stop: le puntate continueranno ad andare in onda nel consueto slot pomeridiano di Canale5, ma si tratterà esclusivamente di repliche. La scelta permette a chi ha perso alcuni episodi recenti di recuperare, ma anche a chi segue con fedeltà di ripercorrere snodi fondamentali della narrazione. I riflettori si accendono ancora una volta sull’operazione di Eric e sulla difficile decisione presa da Ridge, elementi chiave per comprendere ciò che verrà.

La programmazione estiva proseguirà in questa modalità per circa due settimane. Le nuove puntate sono previste subito dopo Ferragosto, con un ritorno che potrebbe avvenire domenica 17 o lunedì 18 agosto. Le date non sono ancora confermate, e tutto dipenderà da eventuali aggiustamenti nel palinsesto. Intanto, l’attesa cresce, anche perché i prossimi episodi promettono sviluppi sorprendenti che potrebbero cambiare radicalmente le sorti di Villa Forrester.

Il ritorno tanto atteso

Il cuore della notizia è proprio questo: Beautiful torna con puntate inedite dopo Ferragosto 2025, anche se l’esatto giorno non è stato ufficializzato. Gli episodi attesi sono carichi di tensione e sconvolgimenti: il destino di Eric, il ruolo di Ridge e l’intervento di Finn promettono una svolta definitiva. La Soap si prepara a rialzare il sipario su momenti che, secondo le anticipazioni, segneranno una svolta narrativa di grande impatto.

La scelta di staccare la spina, poi annullata da un ripensamento improvviso, mette al centro temi delicati e profondamente emotivi. La cura sperimentale proposta da Finn potrebbe essere la chiave per riscrivere il destino di un intero nucleo familiare. La pausa estiva si trasforma così in un’attesa carica di tensione, in vista di uno dei ritorni più carichi di aspettative degli ultimi anni.