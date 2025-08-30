Quando torna in Tv la serie Io sono Farah

Sono in molti a chiedersi quando tornerà in onda la soap che ha subito fatto breccia nel cuore del pubblico di Canale 5.

Io sono Farah ha debuttato su Canale 5 lunedì 28 luglio conquistando subito il pubblico italiano. La dizi che in originale si intitola Adım Farah è un adattamento turco della serie tv argentina La chica que limpia (2017). L’ultima puntata della prima stagione è andata in onda sulla rete ammiraglia Mediaset lo scorso venerdì 8 agosto.

La soap con Demet Özdemir ha concluso così il ciclo di sedici puntate della prima stagione. Con un notevole successo: lo share ha sfiorato punte del 25%. Gli appassionati alle vicende di Farah Erşadi si chiedono quando tornerà in onda Io sono Farah con i tredici episodi della seconda e ultima stagione.

Io sono Farah, quando torna in tv la soap con Demet Özdemir

Dopo l’ultima puntata di venerdì 8 agosto le notizie sulla soap turca di Canale 5 si sono fatte confuse. Inizialmente si era parlato di una pausa di una settimana, successivamente di uno stop di due settimane. Ma il fatto è che la dizi ancora non è tornata sul piccolo schermo con gli episodi della stagione numero due.

I fan si chiedono cosa stia succedendo. A quanto pare Io sono Farah non tornerà in televisione in questi ultimi scampoli d’estate. I palinsesti Mediaset sono in via di definizione. La serie non è destinata a tornare in onda nel brevissimo tempo, almeno non nelle prossime settimane. Ancora non c’è una data precisa per la programmazione dei tredici episodi finali della soap.

L’idea dei vertici di Mediaset, riferisce Fanpage.it è quella di trasmettere la seconda stagione di Io sono Farah in autunno, a ottobre con ogni probabilità. In Turchia gli episodi finali della soap sono stati trasmessi nel 2023, mentre rimangono ancora inediti in Italia. Occorrerà attendere dunque fino all’autunno per rivedere la dizi con Farah e Tahir.

Di cosa parla Io sono Farah

La soap turca Io sono Farah ha come protagonista Farah Erşadi, una giovane donna di ventotto anni di origini iraniane. Farah è laureata in medicina e madre di un bimbo con una rara malattia. È fuggita sei anni prima dall’Iran in Francia dopo aver scoperto di aspettare un bambino.

Successivamente Farah si trasferisce a Istanbul dove ha cominciato la sua vita da latitante. Dopo aver messo al mondo il piccolo Kerimşah ha scoperto che il bimbo è affetto da una malattia rara. Le cure per il bambino sono molto costose. Per guadagnarsi da vivere la donna accetta di lavorare illegalmente di notte come donna delle pulizie in luoghi decisamente poco raccomandabili.

Farah trova un impiego presso Tahir Lekesiz (interpretato da Engin Akyürek), un gangster di Istanbul e uomo di fiducia di un boss mafioso. Mentre sta facendo il suo lavoro, la donna assiste involontariamente all’omicidio di un poliziotto in un capannone. Quella che è diventata di fatto una testimone scomoda da eliminare si trova costretta a pulire la scena del crimine.

A “risolvere” la situazione dovrebbe essere proprio Tahir. I due però finiranno per innamorarsi e Tahir col tempo si trasformerà da potenziale carnefice in scudo vivente della donna che ha scoperto di amare. Il freddo e spietato uomo della mafia finirà per diventare un “uomo di famiglia” rivelandosi il grande protettore di Farah e del bambino.