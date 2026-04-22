Temptation Island 2026 scalda i motori: Filippo Bisciglia torna in Calabria tra falò e tentazioni. Ecco tutte le novità sulla location e il debutto da single del conduttore.

Quando inizia Temptation Island: data, conduttore e dettagli della nuova location

Il viaggio nei sentimenti sta per ricominciare. Mentre i casting sono ancora nel vivo tra provini last-minute e caccia a tentatori pronti a scombussolare gli equilibri, la macchina organizzativa di Temptation Island scalda i motori per l’edizione numero quattordici.

Il rito dell’estate di Canale 5 si prepara a tornare sul piccolo schermo tra la fine di giugno e l’inizio di luglio, ma i preparativi a Guardavalle sono già febbre pura.

Dimenticate le scogliere sarde che per un decennio hanno ospitato i falò di confronto: per il secondo anno consecutivo, Maria De Filippi punta tutto sulla Calabria.

Sarà ancora una volta il resort Calalandrusa Beach & Nature, in provincia di Catanzaro, a fare da cornice ai villaggi.

Cinque ettari di macchia mediterranea e spiagge bianche pronti a trasformarsi nel teatro di cuori infranti, pinneggiate sospette e l’ormai iconica frase: “Ho un video per te”.

Filippo Bisciglia e il nuovo inizio a Temptation Island

A tenere le fila del racconto non poteva che esserci lui, Filippo Bisciglia. Ormai volto indissolubile del format, il conduttore si appresta a sbarcare in Calabria con un bagaglio personale decisamente diverso rispetto al passato.

Per la prima volta, infatti, Filippo affronterà i falò da single, dopo la rottura ufficiale con la storica compagna Pamela Camassa, annunciata mesi fa tra lo stupore dei fan.

Un cambiamento che aggiunge una sfumatura diversa al suo ruolo di narratore. Nonostante i 48 anni all’anagrafe, Bisciglia ha ammesso di sentirsi ancora quel ventottenne che varcò la porta del Grande Fratello, mantenendo un entusiasmo che lo rende il “confidente” perfetto per le coppie allo sbando.