Quando finisce Il Paradiso delle Signore: la messa in onda del gran finale della decima stagione

Il Paradiso delle Signore 10 si allunga nel daytime di Rai 1: ecco quando andrà in onda l’ultima puntata della stagione e cosa succederà nel finale con il ritorno della contessa Adelaide.

Il conto alla rovescia per il finale de Il Paradiso delle Signore è iniziato, ma per i telespettatori affezionati c’è una novità che rende l’attesa ancora più interessante.

La decima stagione della soap pomeridiana di Rai 1, infatti, non seguirà il calendario abituale: la rete ha deciso di prolungarne la programmazione, regalando al pubblico diverse settimane in più di storie ambientate nel celebre grande magazzino milanese.

Una scelta che conferma la centralità della serie nel palinsesto del pomeriggio e il grande seguito che continua a registrare tra gli spettatori.

Il Paradiso delle Signore resta in onda fino al 22 maggio

Negli anni scorsi la soap si concludeva generalmente nei primi giorni di maggio. Per questa stagione, invece, Rai 1 ha deciso di allungare la programmazione fino a venerdì 22 maggio, data in cui andrà in onda l’episodio finale.

L’estensione della messa in onda porterà anche a un aumento del numero complessivo di puntate. Se nelle stagioni precedenti gli episodi erano circa 160, quest’anno si arriverà a sfiorare le 200 puntate, confermando il successo di un format che da tempo rappresenta uno dei punti fermi del daytime della rete.

Dopo il finale torna la pausa estiva

Come da tradizione, dopo l’ultima puntata la soap si fermerà per la pausa estiva, che durerà oltre tre mesi. Durante questo periodo Rai 1 riorganizzerà la fascia pomeridiana con una nuova serie destinata a occupare lo spazio compreso tra le 16:10 e le 17:00.

A seguire continueranno gli appuntamenti con La Vita in Diretta e, nel periodo estivo, con la versione stagionale del programma.

Il ritorno della contessa Adelaide al centro delle nuove puntate

Le anticipazioni sulle puntate che accompagneranno il pubblico verso il finale lasciano intuire che la trama entrerà presto nel vivo. Tra i momenti più attesi c’è il ritorno in scena della contessa Adelaide, interpretata da Vanessa Gravina.

Dopo un periodo lontano da Milano, il personaggio farà ritorno a Villa Guarnieri, pronta a riprendere in mano le redini della propria vita, sia sul piano personale sia su quello professionale.

Marcello, Rosa e i sentimenti ancora irrisolti

Il rientro della contessa potrebbe però riaccendere tensioni mai del tutto sopite, soprattutto quelle legate al suo rapporto con Marcello Barbieri.

Tra i due negli ultimi mesi non sono mancati scontri e incomprensioni, complicati ulteriormente dalla nuova relazione di Marcello con la giornalista Rosa Camilli.

Proprio questo intreccio sentimentale potrebbe trovare nuovi sviluppi nelle puntate finali della stagione.

Non si esclude, infatti, che Adelaide possa decidere di mettere da parte il rancore accumulato in passato e affrontare definitivamente la questione con il suo ex.