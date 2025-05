Si avvicinano i titoli di coda per la seconda stagione di The Family. Quando e come si concluderà la soap turca di Canale 5.

Quando e come finisce The Family: la soap chiude

Dal 24 marzo, con la fine di My Home My Destiny è arrivata in chiaro su Canale 5 la seconda stagione di The Family, la soap turca ispirata ai Soprano già interamente disponibile su Mediaset Infinity. Al momento The Family 2 sta andando in onda sulla rete ammiraglia Mediaset da lunedì a venerdì dalle 16:25 in avanti, con episodi della durata di circa mezz’ora.

La programmazione della dizi che in originale titola Aile (ovvero “famiglia”) è stata aggiornata a partire dallo scorso 19 maggio dopo la conclusione del talent Amici, che ha permesso la messa in onda di episodi più lunghi. La soap con protagonisti Kıvanç Tatlıtuğ e Serenay Sarıkaya si avvicina però alla conclusione. Ma quando e come finirà The Family 2?

The Family 2, quando e come finisce la soap di Canale 5

Il secondo capitolo di The Family si compone di 55 episodi di circa 45 minuti, che Canale 5 trasmette suddivisi in più parti. Alla luce di questa programmazione, gli appuntamenti con la soap diretta da Ahmet Katıksız e Gökçen Usta dovrebbero arrivare a conclusione entro la fine di giugno. Al posto di The Family il palinsesto Mediaset per l’estate 2025 prevede il debutto di una nuova soap.

Nella fascia del daytime pomeridiano di Canale 5 troveremo un’altra soap turca: Forbidden Fruit (Frutto proibito), una storia a tinte forti incentrata su Yıldız e Zeynep, due sorelle molto legate tra loro ma al tempo stesso profondamente diverse, per carattere e ambizioni di vita. Forbidden Fruit esplora il lato oscuro della Turchia contemporanea attraverso i “frutti proibiti” del Paese anatolico: amore, fumo e avidità.

Forbidden Fruit andrà in onda a partire da fine giugno nella fascia oraria compresa tra le 15:50 e le 17 circa. The Family 2 invece chiuderà definitivamente i battenti. Ma come finirà la serie ambientata a Istanbul? Nelle puntate finali Devin e Aslan scoprono di attendere un bambino. Ma la loro felicità è turbata dalle condizioni di salute della donna che rendono ad alto rischio la sua gravidanza.

La precedente gravidanza di Devin si è conclusa tragicamente, con un aborto spontaneo. La giovane giura a se stessa di fare di tutto per mettere al mondo questo bambino. Essere la moglie di Aslan la espone però a seri rischi. Come quello di cadere in un agguato orchestrato e teso da Ilyas, nemico giurato della famiglia Soykan.

Finale al cardiopalma per The Family 2

Devin si salva ma le ferite riportate compromettono seriamente sia la sua salute che quella del figlio che porta in grembo. I dottori le diagnosticano un’embolia polmonare. Devin però rifiuta il consiglio dei medici di abortire e decide di portare ugualmente avanti la gravidanza, consapevole dei rischi a cui va incontro.

Dopo un parto d’urgenza e diversi momenti critici – il cuore della donna a un certo punto smette temporaneamente di battere a causa delle forti emorragie – i medici riescono a far nascere il bambino. Quando sente il pianto del neonato, Devin si riprende miracolosamente.

Il piccolo è chiamato Cihan, in onore del fratello di Aslan (morto per avergli fatto da scudo, prendendosi i colpi di pistola diretti a lui). La nascita del bimbo rappresenta un punto di svolta nella vita della coppia e inaugura una nuova fase di serenità per la famiglia Soykan.