Pupo contro Scanu, una telenovela infinita. La nuova puntata del diverbio tra i due va in scena sui social, con il cantante aretino che è andato all’attacco del vincitore del Festival del 2010: “Ne ho conosciuti di presuntuosi ed ignoranti, ma Valerio Scanu è imbattibile”.

Un affondo che ha portato all’immediata replica dell’ex allievo di Amici, non priva di ironia: “Come quindici anni fa. Ma resto umile”. Un’occasione, l’ennesima, per rivendicare il trionfo sanremese sul trio, composto dallo stesso Ghinazzi, Emanuele Filiberto e Luca Canonici, che si classificò secondo col brano ‘Italia amore mio’.

La reazione di Pupo è probabilmente figlia delle dichiarazioni rilasciate da Scanu a La volta buona: “Pupo si sveglia sempre verso metà febbraio e ogni anno dà una versione differente. L’anno scorso disse addirittura di aver ricevuto una chiamata e di essersi accordato con Napolitano per non vincere. Ha aspettato che morisse Napolitano per non essere querelato. Ogni anno sono sempre versioni diverse”.

Il riferimento era alla versione data dal cantante e conduttore sul reale esito di quella gara: “Noi avevamo stravinto il Festival ed io, che all’epoca avevo un contratto di esclusiva da conduttore con la Rai, per non entrare in conflitto con quest’ultima, mettendo così a rischio l’accordo che c’era, accettai il compromesso di arrivare secondo. Le modalità con le quali poi questo avvenne, non le ho mai sapute. Fine”.

Sfogo che, a sua volta, era arrivato all’indomani dell’intervista concessa da Canonici a TvBlog, nell’ambito della rubrica ‘Tv Off’. “Da quello che so – aveva affermato il tenore – per tutta la prima parte della serata finale fummo in testa, poi la situazione mutò dopo le 23. Altro non so dirti, successe tutto a mia insaputa”.