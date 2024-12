I consigli di TvBlog sui programmi in onda stasera sui canali Rai, Mediaset, Sky e sulle reti tematiche: film, serie tv, show e non solo.

TvBlog anche oggi, domenica 8 dicembre 2024, vi offre i suoi consigli sulle proposte più interessanti delle prime serate su alcune delle reti generaliste, tematiche e satellitari. Quali sono i programmi della sera in tv? Ve lo diciamo noi!

I programmi di stasera in tv, 8 dicembre 2024: canali generalisti

Rai 3 – Report (ore 20:30) La ricostruzione della vicenda della mancata nomina di Maria Rosaria Boccia a consigliera per l’organizzazione dei grandi eventi del Ministero della cultura, allora presieduto dal ministro Gennaro Sangiuliano, attraverso audio e testimonianze inedite.

(ore 21.20) Un giovane laureato in giurisprudenza conduce un’aspra battaglia contro un’assicurazione che si rifiuta di risarcire un ragazzo malato di leucemia. NOVE – Che tempo che fa (dalle ore 19.30) Tra gli ospiti della puntata, in esclusiva la leggenda del pop-rock Sting, in uno speciale duetto con Giordana Angi. Alessandro Siani e Leonardo Pieraccioni, per la prima volta insieme nelle sale con “Io e te dobbiamo parlare”. Luisa Ranieri, protagonista del nuovo film di Ferzan Ozpetek “Diamanti” e non solo…

I programmi di stasera in tv, 8 dicembre 2024: canali tematici

Rai Movie (ch. 24) – Un padre (film, ore 21:10) È la storia vera di Matthew Logelin: Liz, la sua giovane moglie, muore improvvisamente per un’embolia polmonare subito dopo la nascita della loro bambina, Maddy. L’uomo dovrà superare il dolore per la perdita e, in mezzo a difficoltà e pregiudizi, occuparsi di allevare e far crescere la piccola, non senza l’aiuto di amici e parenti.

(ch. 27) – (film, ore 21.10) La vita di Dan Foreman, cinquantenne di successo, viene sconvolta dall’arrivo di un giovane che diventa il suo capo, e si innamora di una delle sue figlie. La5 (ch. 30) – The Christmas Flower (ore 21:10) Poppy partecipa ad una gara floreale per risolvere i suoi problemi economici, ma il suo avversario le da’ filo da torcere. La rivalita’ si trasformera’ in amore.

I programmi di stasera in tv, 8 dicembre 2024: canali satellitari

(ch. 302/NOW) – (film, ore 21:15) . Sky Cinema Romance (ch. 307/NOW) – The terminal (ore 21:00) Tom Hanks e Catherine Zeta-Jones in una commedia romantica di Steven Spielberg. Bloccato a New York per motivi politici, un turista si stabilisce in aeroporto e si innamora di una hostess.