I consigli di TvBlog sui programmi in onda stasera sui canali Rai, Mediaset, Sky e sulle reti tematiche: film, serie tv, show e non solo.

TvBlog anche oggi, sabato 7 dicembre 2024, vi offre i suoi consigli sulle proposte più interessanti delle prime serate su alcune delle reti generaliste, tematiche e satellitari. Quali sono i programmi della sera in tv? Ve lo diciamo noi!

Per assicurarti di non perdere nessuno degli altri programmi in onda stasera in tv, ti consigliamo di consultare la guida tv completa.

I programmi di stasera in tv, 7 dicembre 2024: canali generalisti

Rai 1 – Cyrano (film, ore 22.15) La bellissima Rossana ha una cotta per Christian, bello e aitante, ma a corto d’idee e slanci poetici. Il giovane chiederà aiuto a Cyrano De Bergerac, a sua volta innamorato della ragazza, ma in segreto, il quale accetta di scriverne i discorsi amorosi per procura. Ma un conte geloso li spedirà in guerra tutt’e due.

(film, ore 22.15) La bellissima Rossana ha una cotta per Christian, bello e aitante, ma a corto d’idee e slanci poetici. Il giovane chiederà aiuto a Cyrano De Bergerac, a sua volta innamorato della ragazza, ma in segreto, il quale accetta di scriverne i discorsi amorosi per procura. Ma un conte geloso li spedirà in guerra tutt’e due. Rai 3 – Sapiens – Un solo pianeta (ore 21.20) I Sapiens sono il fine ultimo dell’evoluzione della vita, i migliori e più perfetti di tutti gli organismi? Le emozioni sono un loro esclusivo privilegio e prima di loro c’era il deserto emotivo? Solo i Sapiens sentono rabbia, paura, gelosia, invidia o provano amore? Gli altri viventi sono in grado di generare e trasmettere cultura come fanno loro?.

(ore 21.20) I Sapiens sono il fine ultimo dell’evoluzione della vita, i migliori e più perfetti di tutti gli organismi? Le emozioni sono un loro esclusivo privilegio e prima di loro c’era il deserto emotivo? Solo i Sapiens sentono rabbia, paura, gelosia, invidia o provano amore? Gli altri viventi sono in grado di generare e trasmettere cultura come fanno loro?. Italia 1 – Sonic – Il film (ore 21.10) Sonic, il velocissimo riccio alieno del mondo dei videogiochi, e’ inseguito dal dr. Robotnik che vuole impadronirsi dei suoi poteri. Lo aiutera’ lo sceriffo Tom.

I programmi di stasera in tv, 7 dicembre 2024: canali tematici

Rai Movie (ch. 24) – Habemus Papam (film, ore 21:15) Appena eletto, il nuovo Papa cade in una profonda crisi esistenziale. In preda allo sgomento, i cardinali decidono di affidarsi alle cure di uno psicanalista. Vincitore di tre David di Donatello nel 2013, tra cui quello per il miglior attore protagonista.

(ch. 24) – (film, ore 21:15) Appena eletto, il nuovo Papa cade in una profonda crisi esistenziale. In preda allo sgomento, i cardinali decidono di affidarsi alle cure di uno psicanalista. Vincitore di tre David di Donatello nel 2013, tra cui quello per il miglior attore protagonista. Twentyseven (ch. 27) – Insieme per forza (film, ore 21.10) Dopo un disastroso primo appuntamento, Jim e Lauren, genitori single, si ritrovano per caso, in vacanza con le rispettive famiglie.

(ch. 27) – (film, ore 21.10) Dopo un disastroso primo appuntamento, Jim e Lauren, genitori single, si ritrovano per caso, in vacanza con le rispettive famiglie. Cine 34 (ch. 34) – Il mammone (Prima TV – ore 21:05) Aldo ha 35 anni e nessuna voglia di uscire dalla casa di mamma e papa’. Piero e Anna, i genitori, non vedono l’ora di rimanere da soli, in pace. Chi la spuntera’?.

I programmi di stasera in tv, 7 dicembre 2024: canali satellitari

Sky Cinema Christmas (ch. 303/NOW) – La vigilia di Natale nel Paese delle meraviglie (film, ore 21:15) La magia del Natale incontra il mondo di “Alice nel paese delle meraviglie” in un’animazione musicale targata Sky Original.

(ch. 303/NOW) – (film, ore 21:15) La magia del Natale incontra il mondo di “Alice nel paese delle meraviglie” in un’animazione musicale targata Sky Original. Sky Cinema Comedy (ch. 309/NOW) – Pare parecchio Parigi (ore 21:00) Commedia di e con Leonardo Pieraccioni e con Giulia Bevilacqua, Chiara Francini e Nino Frassica. Tre fratelli cercano di soddisfare l’ultimo desiderio del padre malato: visitare Parigi .

(ch. 309/NOW) – (ore 21:00) Commedia di e con Leonardo Pieraccioni e con Giulia Bevilacqua, Chiara Francini e Nino Frassica. Tre fratelli cercano di soddisfare l’ultimo desiderio del padre malato: visitare Parigi . Sky Cinema Family (ch. 304/NOW) – Mio fratello rincorre i dinosauri (film, ore 22:50) Alessandro Gassmann e Isabella Ragonese in una pellicola di formazione di Stefano Cipani. Un adolescente si confronta con la disabilita’ del fratellino, affetto dalla sindrome di Down.