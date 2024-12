I consigli di TvBlog sui programmi in onda stasera sui canali Rai, Mediaset, Sky e sulle reti tematiche: film, serie tv, show e non solo.

I programmi di stasera in tv, 4 dicembre 2024: canali generalisti

Rai 1 – Riunione di famiglia – Non sposate le mie figlie 3 (ore 21.20) Claude e Marie hanno deciso di festeggiare il loro anniversario con una cenetta intima. Ma le loro quattro figlie organizzano, a sorpresa, una grande festa: ci saranno anche i rispettivi suoceri da Cina e Africa. Non sarà una passeggiata. .

I programmi di stasera in tv, 4 dicembre 2024: canali tematici

IRIS (ch. 22) – Sleepers (film, ore 21:15) Per una bravata, quattro amici finiscono in carcere. Maltrattati dalle guardie, una volta fuori si vendicheranno in maniera sistematica.

I programmi di stasera in tv, 4 dicembre 2024: canali satellitari

Sky Cinema Christmas (ch. 303/NOW) – L’amore non va in vacanza (film, ore 21:15) Commedia romantica con Cameron Diaz, Kate Winslet, Jude Law e Jack Black. Deluse dall’amore, due donne si scambiano l’appartamento andando incontro a nuove opportunità.

