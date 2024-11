I consigli di TvBlog sui programmi in onda stasera sui canali Rai, Mediaset, Sky e sulle reti tematiche: film, serie tv, show e non solo.

TvBlog anche oggi, sabato 30 novembre 2024, vi offre i suoi consigli sulle proposte più interessanti delle prime serate su alcune delle reti generaliste, tematiche e satellitari. Quali sono i programmi della sera in tv? Ve lo diciamo noi!

Per assicurarti di non perdere nessuno degli altri programmi in onda stasera in tv, ti consigliamo di consultare la guida tv completa.

I programmi di stasera in tv, 30 novembre 2024: canali generalisti

Rai 1 – Ballando con le stelle (ore 20.35) “Ballerina per una notte” un’icona senza tempo: Amanda Lear che, sulle note di “Copacabana”, eseguirà una samba insieme ai ballerini Simone Iannuzzi, Filippo Zara e Samuel Santarelli.

Ospiti della puntata anche le due star del Teatro della Scala: l’étoile Nicoletta Manni che si esibirà in un ballo di danza classica insieme al primo ballerino della Scala, il marito Timofej Andrijashenko.

(ore 20.35) “Ballerina per una notte” un’icona senza tempo: Amanda Lear che, sulle note di “Copacabana”, eseguirà una samba insieme ai ballerini Simone Iannuzzi, Filippo Zara e Samuel Santarelli. Ospiti della puntata anche le due star del Teatro della Scala: l’étoile Nicoletta Manni che si esibirà in un ballo di danza classica insieme al primo ballerino della Scala, il marito Timofej Andrijashenko. Rai 3 – Sapiens – Un solo pianeta (ore 21.20) Gli uomini sono i soli animali a darsi battaglia e gli unici ad avere inventato le armi? La guerra può essere un motore di evoluzione o lascia sul campo solo morte e distruzione?.

(ore 21.20) Gli uomini sono i soli animali a darsi battaglia e gli unici ad avere inventato le armi? La guerra può essere un motore di evoluzione o lascia sul campo solo morte e distruzione?. Italia 1 – Il GGG – Il Grande Gigante Gentile (ore 21.20) La speciale amicizia tra un gigante buono e una bambina, insieme per salvare gli umani. Da un romanzo fantasy di Roald Dahl.

I programmi di stasera in tv, 30 novembre 2024: canali tematici

Twentyseven (ch. 27) – Moglie a sorpresa (film, ore 21:08) L’architetto Newton fa costruire una villa per la futura sposa che pero’ lo lascia. Lui confida le sue sventure a Gwen, una cameriera.

I programmi di stasera in tv, 30 novembre 2024: canali satellitari

Sky Cinema Romance (ch. 307/NOW) – Una sirena a Parigi (film, ore 21:00) Marilyn Lima e Nicolas Duvauchelle in una magica avventura su un amore impossibile. Un cantante si prende cura di una sirena ferita, ma cade vittima della sua voce ammaliante.

(ch. 307/NOW) – (film, ore 21:00) Marilyn Lima e Nicolas Duvauchelle in una magica avventura su un amore impossibile. Un cantante si prende cura di una sirena ferita, ma cade vittima della sua voce ammaliante. Sky Cinema Comedy (ch. 309/NOW) – Yes Man (ore 21:00) Jim Carrey sfoggia la sua comicita’ in una graffiante commedia. Insoddisfatto della sua vita, un uomo abbraccia una nuova filosofia che segue una semplice ma pericolosa regola.

(ch. 309/NOW) – (ore 21:00) Jim Carrey sfoggia la sua comicita’ in una graffiante commedia. Insoddisfatto della sua vita, un uomo abbraccia una nuova filosofia che segue una semplice ma pericolosa regola. Sky Cinema Suspense (ch. 306/NOW) – Gremlins (film, ore 21:00) Joe Dante dirige un cult del cinema fantastico, prodotto da Steven Spielberg. Un ragazzo riceve in dono un raro animaletto ma per errore provoca l’invasione di un esercito di mostri.