I programmi di stasera in tv, 29 novembre 2024: canali generalisti

(film, ore 21.45) Quando il potere magico della tavola di Ahkmenrah comincia a morire, il guardiano del museo Larry, per salvare i suoi amici sbarca a Londra, al British Museum. La7 – Propaganda Live (ore 21.20) Per il reportage della settimana Diego Bianchi ci racconta la storia politica di Giuseppe Conte, dalla sua elezione a premier all’ultima assemblea costituente del Movimento 5 Stelle, con la separazione da Beppe Grillo.

Nel corso della serata tornano con i loro inediti monologhi Andrea Pennacchi e Valerio Aprea, mentre ospiti musicali saranno Tahnee Rodriguez e il gruppo italiano dei Quintorigo.

In studio anche gli ospiti fissi Filippo Ceccarelli, Francesca Schianchi, Paolo Celata.

I programmi di stasera in tv, 29 novembre 2024: canali tematici

(ch. 20) – (film, ore 21:05) Charlie Croker e la sua banda hanno messo a segno un colpo miliardario tra i canali di Venezia. Ma il bottino fa gola a molti. Cine34 (ch. 34) – Superfantozzi (film, ore 21:05) Paolo Villaggio intraprende un viaggio nella storia per raccontare le sfortuna dell’uomo. Ugo Fantozzi e’ un indomito eterno perdente.

I programmi di stasera in tv, 29 novembre 2024: canali satellitari

(ch. 304/NOW) – (ore 21:00) Commedia con Pietro Sermonti, Pasquale “Lillo” Petrolo e Antonio Catania. L’arrivo della principessa Uma risolleva le sorti dell’azienda vinicola dei Ferliga, una famiglia di soli maschi . Sky Cinema Romance (ch. 307/NOW) – La vita di Adele (film, ore 21:00) Palma d’oro a Cannes all’intensa pellicola con Lea Seydoux. Una liceale vive una focosa passione con Emma, intrigante coetanea dai capelli blu.