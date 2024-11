I consigli di TvBlog sui programmi in onda stasera sui canali Rai, Mediaset, Sky e sulle reti tematiche: film, serie tv, show e non solo.

TvBlog anche oggi, mercoledì 27 novembre 2024, vi offre i suoi consigli sulle proposte più interessanti delle prime serate su alcune delle reti generaliste, tematiche e satellitari. Quali sono i programmi della sera in tv? Ve lo diciamo noi!

Per assicurarti di non perdere nessuno degli altri programmi in onda stasera in tv, ti consigliamo di consultare la guida tv completa.

I programmi di stasera in tv, 27 novembre 2024: canali generalisti

Rai 1 – Domenico Modugno – L’italiano che incantò il mondo (film, ore 21.20) In occasione dei 30 anni dalla scomparsa di Domenico Modugno, un documentario evento che, con testimonianze e filmati di archivio, ripercorre la vita e la carriera dell’artista che ha segnato la storia del nostro Paese.

I programmi di stasera in tv, 27 novembre 2024: canali tematici

Twentyseven (ch. 27) – Sei giorni, sette notti (film, ore 21:20) Anche da un volo “sfortunato” puo’ nascere un grande amore, anche in soli sei giorni e sette notti! Regia di I. Reitman.

I programmi di stasera in tv, 27 novembre 2024: canali satellitari

Sky Cinema Sci-Fi (ch. 303/NOW) – Interstellar (film, ore 21:15) Oscar agli effetti speciali per il kolossal sci-fi di Christopher Nolan con un cast stellare. Un gruppo di astronauti sfrutta un varco spazio-temporale per trovare nuovi pianeti.

