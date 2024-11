I consigli di TvBlog sui programmi in onda stasera sui canali Rai, Mediaset, Sky e sulle reti tematiche: film, serie tv, show e non solo.

I programmi di stasera in tv, 26 novembre 2024: canali generalisti

(film, ore 21.20) Sullo sgabello di Belve ci saranno Valeria Golino, Carmen Di Pietro e Gianmarco Tamberi. E in più questa sera ci sarà il duo comico Katia e Valeria. Rai 3 – Amore criminale (ore 21.30) La storia di Romina De Cesare, una donna di 36 anni nata in Francia, che per amore si trasferisce a Frosinone e sarà uccisa dal suo ex compagno..

I programmi di stasera in tv, 26 novembre 2024: canali tematici

I programmi di stasera in tv, 26 novembre 2024: canali satellitari

