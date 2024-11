I consigli di TvBlog sui programmi in onda stasera sui canali Rai, Mediaset, Sky e sulle reti tematiche: film, serie tv, show e non solo.

I programmi di stasera in tv, 24 novembre 2024: canali generalisti

Rai 1 – Una vita per due (film, ore 21.40) Per il ciclo “Purché finisca bene”: Daniele, avvocato di Trento, è un professionista esemplare e un figlio devoto della vivace Marion, per cui sta facendo edificare una dimora sul lago di Ledro. Tuttavia, nel giorno in cui Daniele visita il cantiere per ricevere la villa, l’impresario è obbligato a confessargli che l’abitazione non è ancora completa. Sembra che il Comune stia ponendo degli ostacoli, attraverso l’incantevole assessore Marisa, ex fiamma di Daniele.

(ore 21.30) La storia del “banchiere gentile” Ennio Doris, fondatore di Banca Mediolanum. Da ragazzo che aveva un sogno a uomo d’oro della finanza italiana. NOVE – Che tempo che fa (dalle ore 19.30) Tra gli ospiti della puntata in esclusiva il premio Oscar Whoopi Goldberg, Gianluigi Buffon e Ilaria d’Amico, Elodie, Myss Keta e tanti altri…

I programmi di stasera in tv, 24 novembre 2024: canali tematici

Rai Movie (ch. 24) – Arsenio Lupin (film, ore 21:15) Parigi, inizio del Novecento: avviato dal padre all’arte del furto, il giovane Arsenio dovrà vendicare il genitore ricalcandone le orme. Quando il suo obiettivo diventa l’inestimabile tesoro reale di Maria Antonietta, Lupin dovrà vedersela non solo con le forze dell’ordine, ma con nemici ancor più pericolosi e occulti.

I programmi di stasera in tv, 24 novembre 2024: canali satellitari

Sky Cinema Uno (ch. 301/NOW) – Sei mai stata sulla luna? (film, ore 21:15) Raoul Bova e Liz Solari in una commedia romantica di Paolo Genovese. Una donna in carriera vorrebbe vendere la masseria che ha ereditato, ma deve sfrattare un affascinante contadino.

