I programmi di stasera in tv, 22 dicembre 2024: canali generalisti

Rai 1 – Bella Festa per Fondazione Telethon (ore 21:30) Per chiudere la settimana di raccolta fondi, che coinvolgerà tutti i programmi e i conduttori della Rai, è stato scelto lo spin-off serale di “BellaMa’”, il programma quotidiano del pomeriggio di Rai 2. Il tema portante della serata sarà “Dal dolore alla gioia”, in linea con la mission di Fondazione Telethon, che da 35 anni grazie alla ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare ha sostenuto 3.024 progetti, 1.771 ricercatori, 637 malattie studiate.

I programmi di stasera in tv, 22 dicembre 2024: canali tematici

Rai Gulp (ch. 42) – Dreambuilders – La fabbrica dei sogni (ore 20:30) Mina vive serena con il papà e il suo adorato criceto finché nella sua vita irrompono grandi novità: la fidanzata di suo padre con la figlia più antipatica che si possa immaginare si trasferiscono da loro. L’aiuto sembrerà arrivare dal mondo dei sogni, dove infaticabili costruttori lavorano a incredibili progetti…

I programmi di stasera in tv, 22 dicembre 2024: canali satellitari

Sky Cinema Uno (ch. 301/NOW) – The Holdovers – Lezioni di vita (ore 21:15) 1 Oscar e 2 Golden Globe al film di Alexander Payne che torna a dirigere Paul Giamatti. Anni 70: un professore, uno studente e una cuoca dovranno trascorrere insieme le feste di Natale.

(ch. 301/NOW) – (ore 21:15) 1 Oscar e 2 Golden Globe al film di Alexander Payne che torna a dirigere Paul Giamatti. Anni 70: un professore, uno studente e una cuoca dovranno trascorrere insieme le feste di Natale. Sky Cinema Romance (ch. 307/NOW) – Fooloose (film, ore 22:45) Kevin Bacon in una commedia musicale che ha segnato gli anni 80. Trasferitosi in provincia, un ragazzo di città si ribella contro il divieto di ballare imposto da un pastore bigotto.