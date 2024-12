I consigli di TvBlog sui programmi in onda stasera sui canali Rai, Mediaset, Sky e sulle reti tematiche: film, serie tv, show e non solo.

lunedì 16 dicembre 2024

Per assicurarti di non perdere nessuno degli altri programmi in onda stasera in tv, ti consigliamo di consultare la guida tv completa.

I programmi di stasera in tv, 16 dicembre 2024: canali generalisti

Rai 2 – Raiduo con Ale e Franz (ore 21:20) Ospiti della quarta puntata saranno Andrea Delogu, Rocco Papaleo e Valerio Lundini, mentre i comici emergenti, molto popolari sul web, saranno Raffaele Nolli e Alberto Patrucco, al loro esordio televisivo.

I programmi di stasera in tv, 16 dicembre 2024: canali tematici

Cielo (ch. 26) – Mr. & Mrs. Smith (ore 21:10) Due sposi non sanno di essere entrambi assassini professionisti ingaggiati per uccidersi a vicenda.

I programmi di stasera in tv, 16 dicembre 2024: canali satellitari

Sky Cinema Due (ch. 302/NOW) – Pulp Fiction (ore 21:15) 1 Oscar, 1 Golden Globe e Palma d’oro a Cannes per il film-simbolo di Quentin Tarantino con John Travolta, Uma Thurman e Bruce Willis in un intreccio di scene cult e personaggi stravaganti.

