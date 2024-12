I consigli di TvBlog sui programmi in onda stasera sui canali Rai, Mediaset, Sky e sulle reti tematiche: film, serie tv, show e non solo.

TvBlog anche oggi, domenica 15 dicembre 2024, vi offre i suoi consigli sulle proposte più interessanti delle prime serate su alcune delle reti generaliste, tematiche e satellitari. Quali sono i programmi della sera in tv? Ve lo diciamo noi!

Per assicurarti di non perdere nessuno degli altri programmi in onda stasera in tv, ti consigliamo di consultare la guida tv completa.

I programmi di stasera in tv, 15 dicembre 2024: canali generalisti

Rai 3 – Report (ore 20:30) Il caffè è la seconda merce più commercializzata al mondo dopo il petrolio. Si consuma in tutto il globo, noi italiani pensiamo di esserne grandi esperti e grandi intenditori e di avere anche grandi trasformatori che, nei bar, estraggono una bevanda perfetta a regola d’arte. È davvero così? Parte da questo interrogativo il reportage di Bernardo Iovene con la collaborazione di Lidia Galeazzo “La repubblica della ciofeca” che apre l’appuntamento della puntata.

I programmi di stasera in tv, 15 dicembre 2024: canali tematici

Rai Movie (ch. 24) – Sommersby (ore 21:10) Partito per la guerra civile americana sei anni prima, il perfido John Sommersby torna a casa, mentre era già dato per morto. La moglie, inizialmente, non è affatto contenta: teme, infatti, che lui ricominci a perseguitarla, ma rispetto a prima l’uomo è completamente cambiato. Gentile e premuroso, si occupa di lei, del figlio e della loro piantagione: gli affari rifioriscono e rinasce l’amore. Ma c’è chi sostiene che John sia in realtà qualcun altro.

I programmi di stasera in tv, 15 dicembre 2024: canali satellitari

Sky Cinema Uno (ch. 301/NOW) – Un oggi alla volta (ore 21:15) Coinvolgente storia d’amore con Ginevra Francesconi e Tommaso Cassissa. Un numero di telefono memorizzato male porta due ragazzi, diversissimi tra loro, a conoscersi.

