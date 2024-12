I consigli di TvBlog sui programmi in onda stasera sui canali Rai, Mediaset, Sky e sulle reti tematiche: film, serie tv, show e non solo.

TvBlog anche oggi, sabato 14 dicembre 2024, vi offre i suoi consigli sulle proposte più interessanti delle prime serate su alcune delle reti generaliste, tematiche e satellitari. Quali sono i programmi della sera in tv? Ve lo diciamo noi!

Per assicurarti di non perdere nessuno degli altri programmi in onda stasera in tv, ti consigliamo di consultare la guida tv completa.

I programmi di stasera in tv, 14 dicembre 2024: canali generalisti

Rai 1 – Ballando con le stelle (ore 20:35) “Ballerini per una notte” dell’undicesima puntata saranno l’attrice Francesca Chillemi e il tennista Fabio Fognini. La prima scenderà in pista sulle note di “Por una Cabeza” per ballare un tango con il ballerino Moreno Porcu. Fognini, invece, ballerà un boogie sulle note di “Great balls of fire” e sarà accompagnato da Giada Lini.

(ore 20:35) “Ballerini per una notte” dell’undicesima puntata saranno l’attrice Francesca Chillemi e il tennista Fabio Fognini. La prima scenderà in pista sulle note di “Por una Cabeza” per ballare un tango con il ballerino Moreno Porcu. Fognini, invece, ballerà un boogie sulle note di “Great balls of fire” e sarà accompagnato da Giada Lini. Rete 4 – Il ragazzo di campagna (film, ore 21.25) Renato Pozzetto è Artemio, quarantenne che non si è mai allontanato dal paese di campagna dov’è nato, ma un giorno decide di trasferirsi a Milano.

(film, ore 21.25) Renato Pozzetto è Artemio, quarantenne che non si è mai allontanato dal paese di campagna dov’è nato, ma un giorno decide di trasferirsi a Milano. La7 – In altre parole (film, ore 21.15) Una riflessione e un’analisi sui principali fatti d’attualità e fare un bilancio dell’anno che sta per concludersi con l’ospite di puntata, Gianfranco Fini. In apertura, il professor Gustavo Zagrebelsky, Presidente emerito della Corte Costituzionale, ci guiderà con la sua rubrica “Il Perplesso” in una riflessione critica su fatto della settimana, cercando di sciogliere il nostro dubbio.

I programmi di stasera in tv, 14 dicembre 2024: canali tematici

Rai Movie (ch. 24) – El Cid (ore 21:10) Anno 1000. La Spagna è invasa dai Mori. Il nobile Rodrigo Diaz de Bivar riesce a catturare alcuni dei capi nemici, ma decide di risparmiare loro la vita a patto che promettano di non far più guerra a Re Ferdinando. Alla morte del re i suoi figli si contendono il potere: a Rodrigo, nel frattempo soprannominato “El Cid” (“Mio signore”) andrà il difficile compito di unificare le sorti del paese, e riuscire a sposarsi con la bella Jimena.

(ch. 24) – (ore 21:10) Anno 1000. La Spagna è invasa dai Mori. Il nobile Rodrigo Diaz de Bivar riesce a catturare alcuni dei capi nemici, ma decide di risparmiare loro la vita a patto che promettano di non far più guerra a Re Ferdinando. Alla morte del re i suoi figli si contendono il potere: a Rodrigo, nel frattempo soprannominato “El Cid” (“Mio signore”) andrà il difficile compito di unificare le sorti del paese, e riuscire a sposarsi con la bella Jimena. Twentyseven (ch. 27) – Sua maestà viene da Las Vegas (film, ore 21.15) La famiglia reale inglese muore in un incidente e si scopre che l’erede al trono e’ un rozzo pianista di Las Vegas, figlio illegittimo del sovrano.

(ch. 27) – (film, ore 21.15) La famiglia reale inglese muore in un incidente e si scopre che l’erede al trono e’ un rozzo pianista di Las Vegas, figlio illegittimo del sovrano. La 5 (ch. 30) – A Merry Christmas Match (film, ore 22.55) Un’aspirante regista teatrale accantona i suoi sogni per onorare la memoria del padre, ma finirà col seguire il suo cuore e le sue aspirazioni.

I programmi di stasera in tv, 14 dicembre 2024: canali satellitari

Sky Cinema Due (ch. 302/NOW) – Era mio figlio (ore 21:15) Richard Gere e Diane Kruger in una pellicola sul rimpianto di Savi Gabizon. Un ricco magnate scopre di aver avuto un figlio, morto in un incidente, e decide di scavare nel suo passato.

(ch. 302/NOW) – (ore 21:15) Richard Gere e Diane Kruger in una pellicola sul rimpianto di Savi Gabizon. Un ricco magnate scopre di aver avuto un figlio, morto in un incidente, e decide di scavare nel suo passato. Sky Cinema Family (ch. 304/NOW) – Mia e il leone bianco (film, ore 21:00) Daniah De Villiers e Melanie Laurent nella toccante storia di un legame impossibile. Trasferitasi in Sudafrica con i genitori, Mia stringe amicizia con un cucciolo di leone bianco.

(ch. 304/NOW) – (film, ore 21:00) Daniah De Villiers e Melanie Laurent nella toccante storia di un legame impossibile. Trasferitasi in Sudafrica con i genitori, Mia stringe amicizia con un cucciolo di leone bianco. Sky Cinema Romance (ch. 307/NOW) – Pane e Burlesque (film, ore 21:00) Laura Chiatti, Sabrina Impacciatore, Giovanna Rei e Michela Andreozzi in una commedia a tinte rosa. Un paesino del Sud viene scosso dall’arrivo di una compagnia di spogliarelliste.