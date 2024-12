I consigli di TvBlog sui programmi in onda stasera sui canali Rai, Mediaset, Sky e sulle reti tematiche: film, serie tv, show e non solo.

TvBlog anche oggi, venerdì 13 dicembre 2024, vi offre i suoi consigli sulle proposte più interessanti delle prime serate su alcune delle reti generaliste, tematiche e satellitari. Quali sono i programmi della sera in tv? Ve lo diciamo noi!

Per assicurarti di non perdere nessuno degli altri programmi in onda stasera in tv, ti consigliamo di consultare la guida tv completa.

I programmi di stasera in tv, 13 dicembre 2024: canali generalisti

Rai 1 – The Voice Kids (ore 21:35) Dopo le puntate di “Blind Auditions”, durante la semifinale, gli altri otto ragazzi si sfideranno divisi in due quartine e per ogni quartina i coach dovranno selezionare solo un concorrente da portare alla finale. Al termine della puntata si scopriranno quali tra i tre giovani concorrenti per ciascun team.

(film, ore 21.25) Le streghe sono qui e odiano i bambini! Alabama, 1967: un orfano deve sventare il terribile piano della Strega Suprema, pronta a trasformare i bambini in topi. La7 – Propaganda Live (film, ore 21.15) Sarà in studio per la prima volta l’attore Luca Marinelli. Torna anche lo scrittore Antonio Scurati. In collegamento da Damasco Francesca Mannocchi ci aggiornerà sulle ultime notizie dalla Siria e dal Medio Oriente. Per l’ultimo reportage della stagione Diego Bianchi si è occupato di lavoro, in Toscana, prima al deposito ENI in cui a seguito di un’esplosione hanno perso la vita 5 persone, e poi a dagli operai di GKN e Beko, in presidio permanente. Non mancheranno i monologhi di Andrea Pennacchi, mentre grande protagonista musicale sarà il cantautore Giuliano Sangiorgi. In studio anche gli ospiti fissi Filippo Ceccarelli, Francesca Schianchi, Paolo Celata.

I programmi di stasera in tv, 13 dicembre 2024: canali tematici

Rai 5 (ch. 23) – Guns N’ Roses: Appetite for Democracy (ore 22:45) Nel 2012 i Guns N’ Roses si sono esibiti in una serie di concerti per celebrare i 25 anni di “Appetite for Destruction”, il loro album più amato e venduto, e i quattro anni di “Chinese Democracy”, loro ultimo album in studio. Il film-documentario riunisce i titoli dei due celebri album per rivivere il trascinante live tenuto dalla band a Las Vegas. Il film diretto da Kerry Asmussen documenta lo show antologico di Axl Rose e soci nel grande teatro di Las Vegas di cui i Guns erano “resident band”. Nella scaletta del concerto, registrato il 21 novembre 2012 a Las Vegas, i greatest hits del gruppo.

I programmi di stasera in tv, 13 dicembre 2024: canali satellitari

Sky Cinema Due (ch. 302/NOW) – Comedians (ore 21:15) Ale & Franz e Christian De Sica nella commedia di Gabriele Salvatores, tratta dall’opera teatrale di Trevor Griffiths. Sei aspiranti comici devono fare colpo su un importante talent scout.

