I programmi di stasera in tv, 12 dicembre 2024: canali generalisti

(ore 21:35) In Canada, nella sterminata provincia di Manitoba, Mike McCann e suo fratello Gurty si guadagnano da vivere come autotrasportatori, su rotte difficili e insidiose, tutto sottozero. Un gruppo di minatori rimane intrappolato in una cava, per via di un’esplosione: l’unica chance di salvarli è raggiungere la zona in camion e trasportare delle pesanti attrezzature, ma è primavera, il ghiaccio si è assottigliato e la missione è pericolosissima. Italia 1 – Odio l’estate (ore 21.25) Stessa spiaggia, stesso mare, e stessa casa in affitto! Aldo, Giovanni e Giacomo in vacanza con le rispettive famiglie: lo scontro è inevitabile.

I programmi di stasera in tv, 12 dicembre 2024: canali tematici

(ch. 23) – (film, ore 21:20) L’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai ha compiuto trent’anni, e lo ha ricordato con due concerti straordinari che hanno preceduto l’avvio della Stagione Sinfonica 2024/2025. Le serate – all’Auditorium Rai “Arturo Toscanini” di Torino – hanno ricalcato fedelmente quelli che furono i primi due concerti della neonata Osn Rai nel 1994, affidati a due gloriose bacchette come quelle di Georges Prêtre e Giuseppe Sinopoli. Sul podio, il Direttore principale della compagine Rai Andrés Orozco-Estrada. Twentyseven (ch. 27) – Vacanze Romane (film, ore 21.30) Una principessa in visita a Roma se ne va in incognito per la città in compagnia di un giornalista. Cult vincitore di 3 premi Oscar.

I programmi di stasera in tv, 12 dicembre 2024: canali satellitari

(ch. 108/NOW) – (ore 21:15) La nuova edizione di MasterChef sta per iniziare. I tre giudici Cannavacciuolo, Barbieri e Locatelli sono pronti per scovare chi sara’ il quattordicesimo MasterChef italiano. Sky Cinema Christmas (ch. 303/NOW) – The Amazing Mr. Blunden (film, ore 21:15) Adattamento Sky Original di un classico racconto gotico di Natale. Una donna riceve dal misterioso Mr. Blunden l’offerta di lavorare come custode di una casa che potrebbe essere infestata.

(ch. 303/NOW) – (film, ore 21:15) Adattamento Sky Original di un classico racconto gotico di Natale. Una donna riceve dal misterioso Mr. Blunden l’offerta di lavorare come custode di una casa che potrebbe essere infestata. Sky Cinema Family (ch. 304/NOW) – Chi ha incastrato Roger Rabbit (film, ore 21:00) 3 Oscar al capolavoro di Robert Zemeckis che abbina cartoons e attori. Anni 40: il coniglio Roger Rabbit è accusato di omicidio e si rivolge a un detective umano perché lo scagioni.