I consigli di TvBlog sui programmi in onda stasera sui canali Rai, Mediaset, Sky e sulle reti tematiche: film, serie tv, show e non solo.

TvBlog anche oggi, mercoledì 11 dicembre 2024, vi offre i suoi consigli sulle proposte più interessanti delle prime serate su alcune delle reti generaliste, tematiche e satellitari. Quali sono i programmi della sera in tv? Ve lo diciamo noi!

Per assicurarti di non perdere nessuno degli altri programmi in onda stasera in tv, ti consigliamo di consultare la guida tv completa.

I programmi di stasera in tv, 11 dicembre 2024: canali generalisti

Rai 1 – Oceania (ore 21:35) La piccola e coraggiosa Vaiana è figlia ed erede al trono dell’isoletta polinesiana di Motunui, e fin da bambina si domanda perché la sua gente abbia smesso di esplorare il mondo e navigare. Avendo salvato una piccola tartaruga sarà scelta dall’Oceano stesso per servirsi di un amuleto magico potentissimo, il cuore di Te Fiti. Una volta adolescente la ragazza affronterà un lungo viaggio per mare, ricco di avventure e peripezie, per salvare il mondo dall’oscurità.

Canale 5 – Andrea Bocelli 30: The Celebration (ore 21.35) Dal magico scenario del Teatro del Silenzio di Lajatico, celebriamo i 30 anni di carriera di Andrea Bocelli. Conduce Michelle Hunziker.

NOVE – La Corrida (ore 21.30) Capopopolo della serata sarà l'attore, conduttore televisivo e speaker radiofonico Sergio Friscia.

I programmi di stasera in tv, 11 dicembre 2024: canali tematici

Twentyseven (ch. 27) – 2 single a Nozze: Wedding Crashers (film, ore 21:20) Due scapoli si imbucano ai matrimoni per sfruttare i banchetti gratuiti e conquistare le ragazze. Ma nell’ultimo di questi qualcosa va storto.

La7d (ch. 29) – Tra le nuvole (film, ore 21.30) Ryan, un attraente uomo d'affari, incontra la trentenne Alex, che sembra la sua copia al femminile. Qualcosa sta per cambiare.

I programmi di stasera in tv, 11 dicembre 2024: canali satellitari

Sky Cinema Family (ch. 304/NOW) – Tata Matilda e il grande botto (film, ore 21:15) Emma Thompson e Maggie Gyllenhaal nella seconda commedia british con la bambinaia dal tocco magico. Una donna stressata dai tre figli e dai nipoti viziati si rivolge a Tata Matilda.

Sky Cinema Romance (ch. 307/NOW) – Sapori e dissapori (film, ore 21:00) Romantic comedy tra i fornelli con Catherine Zeta-Jones e Aaron Eckhart. La vita di una chef stellata di New York viene stravolta da una nipotina in affido e dal nuovo aiuto cuoco.

Sky Cinema Comedy (ch. 309) – Il professore matto (film, ore 21:00) Eddie Murphy nel remake, premiato con 1 Oscar, di una celebre commedia. Un professore obeso sperimenta un siero che lo trasforma in un aitante playboy, ma gli effetti sono incontrollabili.