TvBlog consiglia i programmi di stasera in tv, 10 dicembre 2024

I programmi di stasera in tv, 10 dicembre 2024: canali generalisti

Rai 2 – Belve (ore 21:25) Sullo sgabello, stasera, Tina Cipollari, Elena Sofia Ricci e Valeria Bruni Tedeschi e nel corso della puntata andrà in onda in versione integrale l’intervista – mancata – a Teo Mammuccari.

(ore 21.20) Il regista di “Perfetti sconosciuti” dirige Aldo, Giovanni e Giacomo. Tre Babbi Natale, sorpresi a scalare un edificio, vengono portati in questura. Tv8 – Un natale all’altezza (ore 21.30) Ava accetta l’opportunita’ di lavorare al Royal Ice Hotel, che la portera’ a una sorprendente e travolgente storia d’amore con l’ospite piu’ importante di tutti, il principe.

I programmi di stasera in tv, 10 dicembre 2024: canali tematici

La5 (ch. 30) – Un bianco natale a Beverly Hills (film, ore 21:40) Durante la vigilia di Natale, un’improvvisa e inattesa tempesta di neve si abbatte su New York. Grazie a questo evento metereologico, la vita di cinque persone cambierà in maniera a dir poco miracolosa.

(ch. 31) – (film, ore 21.10) Il re di cuori Flavio Montrucchio fa scoccare l’amore al Primo appuntamento!. Rai Storia (ch. 54) – Il racconto della TV (ore 22:00) Una finestra sull’estate italiana, tra la voglia di divertimento e la congiuntura economica, si apre nel secondo appuntamento con “Il racconto della Tv”, soffermandosi sui mesi dal maggio all’agosto del 1964.

I programmi di stasera in tv, 10 dicembre 2024: canali satellitari

Sky Cinema Uno (ch. 301/NOW) – Mrs. Doubtfire – Mammo per sempre (film, ore 21:15) Uno dei personaggi piu’ riusciti del grande Robin Williams. Per stare vicino ai figli dei quali ha perso l’affidamento, un uomo si traveste da donna e si fa assumere dall’ex moglie.

(ch. 307/NOW) – (film, ore 21:00) John Travolta, Andie MacDowell e William Hurt in una commedia di Nora Ephron. Un bizzarro angelo con due lunghe ali e tutti i vizi degli umani entra nella vita di due cronisti di Chicago. Sky Cinema Comedy (ch. 309) – E noi come stronzi rimanemmo a guardare (film, ore 21:00) Commedia Sky Original di e con Pif, Fabio De Luigi e Ilenia Pastorelli. Licenziato a causa di un algoritmo, Arturo trova lavoro come rider e si consola con Stella, ologramma nato da una app .