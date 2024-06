TvBlog consiglia i programmi della sera in tv: oggi, 30 giugno 2024

TvBlog anche oggi, 30 giugno 2024, vi offre i suoi consigli sulle proposte più interessanti delle prime serate su alcune delle reti generaliste, tematiche e satellitari. Quali sono i programmi della sera in tv? Ve lo diciamo noi!

I programmi della sera in tv, 30 giugno 2024: canali generalisti

Rai 3 – Report (ore 20.50) Il programma che ha fatto la storia nell’ambito del giornalismo investigativo in tv. Sigfrido Ranucci e la squadra di Report ancora una volta in prima fila con inchieste e approfondimenti su politica, economia e società.

I programmi della sera in tv, 30 giugno 2024: canali tematici

Rai Storia (ch. 54) – Fukushima (film, 21:10) : 11 marzo 2011, un fortissimo terremoto colpisce il Giappone e, oltre a causare innumerevoli danni, scatena un violentissimo tsunami che si abbatte sulle coste del paese lasciandosi dietro migliaia di morti. Nella centrale nucleare di Fukushima, nel frattempo, alcuni reattori scoppiano portando a quella che potrebbe essere la più grande tragedia del Paese dai tempi della bomba atomica. Sarà solo grazie al coraggio di cinquanta eroici operai della centrale che il disastro potrà essere contenuto.

I programmi della sera in tv, 30 giugno 2024: canali satellitari

Sky Cinema Collection (ch. 303/NOW) – Prova a prendermi (film, 21:15) Leonardo DiCaprio e Tom Hanks in un biopic diretto da Steven Spielberg. La vera storia di Frank Abagnale, geniale truffatore sulle cui tracce si mette un caparbio agente dell’FBI

