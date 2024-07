TvBlog consiglia i programmi della sera in tv: oggi, 3 luglio 2024

I consigli di TvBlog sui programmi di questa sera in TV, 3 luglio 2024: su Rai 5 in seconda serata il concerto con Lady Gaga e Tony Bennett.

I programmi della sera in tv, 3 luglio 2024: canali generalisti

Rai 1 – Una voce per Padre Pio (film, ore 21.20) L’edizione 2024 riunirà grandi nomi del mondo della musica e dello spettacolo: Al Bano; Rita Pavone; Fausto Leali; Orietta Berti; Maninni; Ermal Meta; Jasmine Carrisi; Raf; Mario Biondi; Vinicio Marchioni. Al programma è come sempre abbinata una campagna di raccolta fondi, sostenuta da Rai per il Sociale, a supporto dei progetti di “Una Voce Per Padre Pio Onlus”.

I programmi della sera in tv, 3 luglio 2024: canali tematici

Rai Movie (ch. 24) – Fly – Vola verso i tuoi sogni (film, ore 21:10) : La giovane Bex finisce in prigione per aver causato un grave incidente e ridotto male un suo coetaneo: tormentata dal senso di colpa si lascia convincere dall’avvocato a partecipare a un programma di riabilitazione con altri detenuti. E il programma si basa sulla street dance, un’arte dirompente che cambierà il destino di tutti.

(ch. 30) – (film, ore 21:10) : Reese Witherspoon è Alice, mamma single quarantenne che decide di ospitare tre aspiranti registi ventenni in difficoltà: sarà una convivenza piena di sorprese. Rai 5 (ch. 23) – Tony Bennett & Lady Gaga: Cheek to cheek live (22:15) : Una raccolta di classici del vasto canzoniere americano (“It Don’t Mean A Thing”, “Sophisticated Lady”, “Anything Goes”) eseguiti dal grande crooner Tony Bennett, scomparso lo scorso anno, in compagnia di Lady Gaga. È il concerto registrato il 28 luglio 2014 nella Frederick P. Rose Hall del Jazz al Lincoln Center a New York.

I programmi della sera in tv, 3 luglio 2024: canali satellitari

Sky Cinema Due (ch. 302/NOW) – Il tenente ottomano (film, 21:15) L’amore in tempo di guerra in un dramma con Ben Kingsley e Josh Hartnett. Alla vigilia della Grande Guerra, un’infermiera lascia l’America per una missione medica nell’Impero turco.

