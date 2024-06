TvBlog consiglia i programmi della sera in tv: oggi, 29 giugno 2024

I consigli di TvBlog sui programmi di questa sera in TV, 29 giugno 2024: su La7 in prima serata il film del 2003 diretto da Gabriele Muccino.

TvBlog anche oggi, 29 giugno 2024, vi offre i suoi consigli sulle proposte più interessanti delle prime serate su alcune delle reti generaliste, tematiche e satellitari. Quali sono i programmi della sera in tv? Ve lo diciamo noi!

I programmi della sera in tv, 29 giugno 2024: canali generalisti

Rai 1 – I ribelli del weekend (ore 22.00) Mirco è un papà molto preso dal lavoro ed è la moglie Fatime a prendersi cura della piccola Lucy e del figlio di dieci anni Jason, autistico. Ma quando le difficoltà scolastiche e relazionali del ragazzo a scuola diventano troppo gravi, Mirco dovrà scendere in campo accanto a Jason. La soluzione verrà dal calcio e dalla loro crescente intesa.

La7 – Ricordati di me (film, 21:15) Diretto e interpretato da L. Pieraccioni. Arturo scrive da sempre racconti per bambini. L'incontro con la figlia di un noto editore dara' una svolta alla sua vita.

I programmi della sera in tv, 29 giugno 2024: canali tematici

Rai Movie (ch. 24) – La seconda chance (film, 21:15) : Max e Anna sono genitori di due gemelli, adolescenti e in piena fase di ribellione. Dopo la festa del diciottesimo compleanno dei ragazzi, che ha prodotto una catastrofe, la coppia si sorprende a rimpiangere il tempo in cui i due figli erano appena nati. Complici un paio di candele magiche, il giorno dopo si ritrovano con due neonati dentro casa: è, per tutti, una seconda occasione.

Rai 5 (ch. 23) – Cento anni di musica (23:20) : Il concerto omaggio a Maria Callas con l'Orchestra Filarmonica della Calabria diretta da Filippo Arlia e il Coro Lirico siciliano diretto da Francesco Costa, con Barbara Frittoli. I brani sono tratti da La Traviata, Otello e Nabucco di Verdi, Cavalleria rusticana di Mascagni, La Bohème di Puccini e Adriana Lecouvreur di Cilea. Regia di Domenico Riccelli. Autori, Domenico Gareri e Filippo Arlia.

I programmi della sera in tv, 29 giugno 2024: canali satellitari

Sky Cinema Uno (ch. 301/NOW) – Yesterday (film, 21:15) Danny Boyle dirige una romantica commedia scandita dalle note dei Beatles. Dopo un blackout planetario, un musicista scopre di essere l’unico a conoscere le canzoni dei Fab Four.

Sky Cinema Family (ch. 304/NOW) – Animali fantastici e dove trovarli (film, 22:30) Oscar ai costumi per lo spin-off della saga di Harry Potter, scritto da J.K. Rowling. Il magizoologo Newt Scamander (Eddie Redmayne) arriva a New York con un inconsueto bagaglio…