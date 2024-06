TvBlog consiglia i programmi della sera in tv: oggi, 27 giugno 2024

TvBlog anche oggi, 27 giugno 2024, vi offre i suoi consigli sulle proposte più interessanti delle prime serate su alcune delle reti generaliste, tematiche e satellitari. Quali sono i programmi della sera in tv? Ve lo diciamo noi!

Per assicurarti di non perdere nessuno degli altri programmi in onda stasera in tv, ti consigliamo di consultare la guida tv completa.

I programmi della sera in tv, 27 giugno 2024: canali generalisti

Rai 1 – NOOS – L’avventura della conoscenza (ore 21.30) ospite della prima puntata Russell Crowe, l’indimenticabile “Maximus” del “Gladiatore” che, sullo sfondo del Colosseo, parlerà con Alberto Angela del suo rapporto con Roma, tra archeologia e cinema.

(ore 21.30) ospite della prima puntata Russell Crowe, l’indimenticabile “Maximus” del “Gladiatore” che, sullo sfondo del Colosseo, parlerà con Alberto Angela del suo rapporto con Roma, tra archeologia e cinema. Canale 5 – Temptation Island (21:30) Prima puntata dell’undicesima edizione del reality che ci porta nel ‘viaggio dei sentimenti’. Alla conduzione Filippo Bisciglia (DIRETTA su TvBlog)

(21:30) Prima puntata dell’undicesima edizione del reality che ci porta nel ‘viaggio dei sentimenti’. Alla conduzione Filippo Bisciglia (DIRETTA su TvBlog) La7 – Piazzapulita Special (film, 21:15) Corrado Formigli affronta tre questioni spinose tra giustizia e politica: l’arresto di Giovanni Toti, le inchieste sul Presidente Emiliano, il caso Santanchè.

I programmi della sera in tv, 27 giugno 2024: canali tematici

Twentyseven (ch. 27) – Un semplice desiderio (film, 21:15) : Per aiutare il padre, la piccola Anabel combina guai grazie all’aiuto di un aspirante fata al maschile.

(ch. 27) – (film, 21:15) : Per aiutare il padre, la piccola Anabel combina guai grazie all’aiuto di un aspirante fata al maschile. Rai 5 (ch. 23) – Visioni (21:10) : “Visioni”, contribuisce alle celebrazioni del centenario della morte del grande maestro e lo fa partendo dal racconto del giovane Giacomo Puccini e fino alle sue più grandi passioni. La carriera dell’artista viene ripercorsa attraverso i luoghi della sua vita con una particolare attenzione ai suoi primi anni, dal Conservatorio di Milano fino al suo arrivo a Torre del Lago dove compone la Madame Butterfly.

(ch. 23) – (21:10) : “Visioni”, contribuisce alle celebrazioni del centenario della morte del grande maestro e lo fa partendo dal racconto del giovane Giacomo Puccini e fino alle sue più grandi passioni. La carriera dell’artista viene ripercorsa attraverso i luoghi della sua vita con una particolare attenzione ai suoi primi anni, dal Conservatorio di Milano fino al suo arrivo a Torre del Lago dove compone la Madame Butterfly. Cin34 (ch. 34) – Scuola di ladri (film, 21:10) :I tre cugini Dalmazio, Egisto e Amalio vengono chiamati dallo zio Aliprando, ladro in pensione, che vuole insegnare loro i trucchi del mestiere. Con Villaggio e Banfi.

I programmi della sera in tv, 27 giugno 2024: canali satellitari

Sky Cinema Uno (ch. 301/NOW) – Un altro ferragosto (film, 21:15) Un grande cast di star italiane nel seguito del cult di Paolo Virzi’ “Ferie d’agosto”. Quasi trent’anni dopo, le famiglie Molino e Mazzalupi si incontrano di nuovo a Ventotene.

(ch. 301/NOW) – (film, 21:15) Un grande cast di star italiane nel seguito del cult di Paolo Virzi’ “Ferie d’agosto”. Quasi trent’anni dopo, le famiglie Molino e Mazzalupi si incontrano di nuovo a Ventotene. Sky Cinema Romance (ch. 307/NOW) – Il cacciatore di ex (film, 21:00) Graffiante commedia romantica con Gerard Butler e Jennifer Aniston. Un cacciatore di taglie segue le tracce dell’ex moglie, una cronista latitante che sta indagando su un omicidio.