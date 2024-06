TvBlog consiglia i programmi della sera in tv: oggi, 25 giugno 2024

TvBlog anche oggi, 25 giugno 2024, vi offre i suoi consigli sulle proposte più interessanti delle prime serate su alcune delle reti generaliste, tematiche e satellitari. Quali sono i programmi della sera in tv? Ve lo diciamo noi!

Per assicurarti di non perdere nessuno degli altri programmi in onda stasera in tv, ti consigliamo di consultare la guida tv completa.

I programmi della sera in tv, 25 giugno 2024: canali generalisti

Rai 3 – Speciale Ustica: Una breccia nel muro (ore 21.20) Cosa è accaduto esattamente nei cieli italiani il 27 giugno 1980? Cosa o chi ha fatto precipitare a 3600 metri sotto il mare un aereo di linea che viaggiava da Bologna a Palermo? A 44 anni dalla strage di Ustica, costata la vita agli 81 italiani che si trovavano a bordo del Dc-9 Itavia, è lecito provare a capire cosa è successo?

(ore 21.20) Cosa è accaduto esattamente nei cieli italiani il 27 giugno 1980? Cosa o chi ha fatto precipitare a 3600 metri sotto il mare un aereo di linea che viaggiava da Bologna a Palermo? A 44 anni dalla strage di Ustica, costata la vita agli 81 italiani che si trovavano a bordo del Dc-9 Itavia, è lecito provare a capire cosa è successo? Italia 1 – Le iene presentano inside (21:20) La iena Giulio Golia conduce un’inchiesta sulla ‘ndrangheta

(21:20) La iena Giulio Golia conduce un’inchiesta sulla ‘ndrangheta Tv8 – Quattro matrimoni (film, 21:00) A contendersi la vittoria e il titolo di miglior matrimonio di questo episodio sono quattro spose sfrenate. Costantino e’ pronto a tutto!

I programmi della sera in tv, 25 giugno 2024: canali tematici

IRIS (ch. 22) – L’ultimo colpo in canna (film, 21:15) : Un uomo affronta gli indiani che hanno rapito sua moglie e le sue due figlie. Non solo riuscirà a liberarle, ma ucciderà anche un rivale in amore.

(ch. 22) – (film, 21:15) : Un uomo affronta gli indiani che hanno rapito sua moglie e le sue due figlie. Non solo riuscirà a liberarle, ma ucciderà anche un rivale in amore. La5 (ch. 30) – Piccolo grande amore (film, 21:10) : Favola romantica in cui la principessa Sofia, Barbara Snellenburg, si innamora di un maestro di windsurf, Raoul Bova, e rifiuta un matrimonio combinato.

(ch. 30) – (film, 21:10) : Favola romantica in cui la principessa Sofia, Barbara Snellenburg, si innamora di un maestro di windsurf, Raoul Bova, e rifiuta un matrimonio combinato. Rai 5 (ch. 23) – Nile Rodgers. Come farcela nel mondo della musica (23:05) :Come si diventa una star globale in uno dei settori più competitivi e spietati al mondo? E quando la fortuna finisce? Nile Rodgers – produttore pluripremiato, compositore, arrangiatore e chitarrista – svela la sua formula per raggiungere il successo, restare in cima e rialzarsi quando si cade, nella serie in tre puntate.

I programmi della sera in tv, 25 giugno 2024: canali satellitari

Sky Cinema Uno (ch. 301/NOW) – Moglie e marito (film, 21:15)

(ch. 301/NOW) – (film, 21:15) Sky Cinema Family (ch. 304/NOW) – I Goonies (film, 21:00)

(ch. 304/NOW) – (film, 21:00) Sky Cinema Romance (ch. 307/NOW) – Scoop (film, 21:15)