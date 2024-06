TvBlog consiglia i programmi della sera in tv: oggi, 24 giugno 2024

TvBlog anche oggi, 24 giugno 2024, vi offre i suoi consigli sulle proposte più interessanti delle prime serate su alcune delle reti generaliste, tematiche e satellitari. Quali sono i programmi della sera in tv? Ve lo diciamo noi!

I programmi della sera in tv, 24 giugno 2024: canali generalisti

Rai 1 – EURO 2024 : Croazia – Italia (ore 20.35) match decisivo per gli 11 di Spalletti, ci si gioca l’ingresso agli ottavi di finale del Campionato Europeo di Calcio 2024.

Rai 2 – Dawn – Fantasmi del passato (21:20) Terzo capitolo della vicenda della giovane e tenace Dawn Longchamp, "Dawn – Fantasmi del passato" di Jacquie Gold. In questa nuova avventura la ragazza è molto determinata a riprendersi sua figlia, affidata alla nonna contro la sua volontà

Canale 5 – Pane al limone con semi di papavero (film, 21:00) Una storia di amicizia tutta al femminile sullo sfondo incantato di Mallorca, tra segreti di famiglia e il coraggio di realizzare i propri desideri.

I programmi della sera in tv, 24 giugno 2024: canali tematici

Rai 4 (ch. 21) – Greta (film, 21:15) : Un grande thriller hitchcockiano tutto al femminile, diretto dall’irlandese Neil Jordan, già autore di moderni classici come “La moglie del soldato” e “Intervista col vampiro”.

Rai 5 (ch. 23) – L'uomo che comprò la luna (film, 21:10) : Due agenti segreti italiani vengono ingaggiati dagli americani per risolvere un mistero: qualcuno, in Sardegna, ha comprato la luna. Il che, dal punto di vista degli americani, è inaccettabile, visto che i primi a metterci piede, e a piantarci la bandiera nazionale, sono stati loro.

Twentyseven (ch. 27) – Il viaggio delle ragazze (film, 21:10) : Quattro amiche di lunga data, partono alla volta di New Orleans. Un viaggio scatenato, fra musica, balli

I programmi della sera in tv, 24 giugno 2024: canali satellitari

Sky Cinema Collection (ch. 302/NOW) – The Terminal (film, 21:15)

(ch. 302/NOW) – (film, 21:15) Sky Cinema Romance (ch. 307/NOW) – Com’è bello far l’amore (film, 21:00)

(ch. 307/NOW) – (film, 21:00) Sky Cinema Comedy (ch. 309/NOW) – I babysitter (film, 21:15)