TvBlog consiglia i programmi della sera in tv: oggi, 23 giugno 2024

TvBlog anche oggi, 23 giugno 2024, vi offre i suoi consigli sulle proposte più interessanti delle prime serate su alcune delle reti generaliste, tematiche e satellitari. Quali sono i programmi della sera in tv? Ve lo diciamo noi!

I programmi della sera in tv, 23 giugno 2024: canali generalisti

Rai 2 – La perla di Ruby (22:45) Dopo un anno di vita nella lussuosa villa del padre, Ruby e la gemella Giselle vengono mandate in un esclusivo collegio, gestito da una preside crudele. Tratto dal romanzo “Pearl in the Mist”

Italia 1 – Ti stimo fratello (film, 23:40) Dopo aver dissipato il patrimonio famigliare, Bart Hunter fa della sua casa a Pine Island un albergo che dirige assieme alla moglie Sylvia e al figlio Johnny.

La7 – Propaganda Live Best (21:15) La trasmissione della settima edizione del programma condotto da Diego Bianchi

I programmi della sera in tv, 23 giugno 2024: canali tematici

Rai Movie (ch. 24) – Quello che veramente importa (film, 21:15) : Diventare buoni comporta delle responsabilità. E prendersi delle responsabilità può renderci anche felici: è il principio che regola la commedia romantica “Quello che veramente importa”.

Rai 5 (ch. 23) – Bologna Social Club (film, 22:10) : Tra le grandi città italiane Bologna è quella rimasta più a lungo a misura d'uomo. Lo racconta il doc "Bologna Social Club" di Luigi Maria Perotti.

Twentyseven (ch. 27) – Scandalo al sole: Giovanni, ingegnere elettronico neolaureato, lascia Genova per Milano, raggiunto da Jonny, gemello diverso col vizio della house music.

I programmi della sera in tv, 23 giugno 2024: canali satellitari

Sky Cinema Due (ch. 302/NOW) – La donna che visse due volte (film, 21:00)

(ch. 302/NOW) – (film, 21:00) Sky Cinema Family (ch. 304/NOW) – Step Up (film, 21:30)

(ch. 304/NOW) – (film, 21:30) Sky Cinema Comedy (ch. 309/NOW) – Terapia d’Urto (film, 21:30)