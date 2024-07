TvBlog consiglia i programmi della sera in tv: oggi, 21 luglio 2024

I consigli di TvBlog sui programmi di questa sera in TV, 21 luglio 2024: in 1a tv su Sky Cinema Uno “Finalmente l’alba” di Saverio Costanzo.

I programmi della sera in tv, 21 luglio 2024: canali generalisti

Rete 4 – Pearl Harbor (ore 21.20) Amore e guerra. Sullo sfondo del secondo conflitto mondiale, due amici si trovano a combattere anche per la stessa donna. Con Ben Affleck e Josh Hartnett

I programmi della sera in tv, 21 luglio 2024: canali tematici

Rai Movie (ch. 23) – Robin Hood – L’origine della leggenda (film, ore 21:10) : Dopo le sue gesta eroiche nella terza crociata in Terra Santa, Robin di Loxley torna in Inghilterra dove è stato espropriato di titolo e terre: si darà alla macchia con un gruppo di amici intraprendenti per combattere contro il perfido sceriffo di Nottingham e ristabilire la giustizia, non solo per sé.

I programmi della sera in tv, 21 luglio 2024: canali satellitari

Sky Uno (ch. 108/NOW) – Quattro matrimoni 1a TV (ore 21:15) In questo episodio Costantino assiste ai matrimoni di quattro spose che arrivano da Nord, Sud, Ovest ed Est. Quale cerimonia trionferà?

(ch. 301/NOW) – (film, ore 21:15) Omaggio alla Cinecitta’ degli anni 50 di Saverio Costanzo con Lily James e Rebecca Antonaci. Dopo la partecipazione a un provino, l’innocente Mimosa si trova catapultata in una notte brava Sky Cinema Collection (ch. 303/NOW) – Caccia a Ottobre rosso (film, ore 21:00) Sean Connery e Alec Baldwin nel primo film dedicato all’agente della CIA, Jack Ryan. 1984: un sottomarino atomico diventa l’altissima posta in gioco nella Guerra Fredda tra Usa e Urss