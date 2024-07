TvBlog consiglia i programmi della sera in tv: oggi, 20 luglio 2024

I consigli di TvBlog sui programmi di questa sera in TV, 20 luglio 2024: Rai 1 ripropone un best of di Boomerissima con Alessia Marcuzzi.

TvBlog anche oggi, sabato 20 luglio 2024, vi offre i suoi consigli sulle proposte più interessanti delle prime serate su alcune delle reti generaliste, tematiche e satellitari. Quali sono i programmi della sera in tv? Ve lo diciamo noi!

Per assicurarti di non perdere nessuno degli altri programmi in onda stasera in tv, ti consigliamo di consultare la guida tv completa.

I programmi della sera in tv, 20 luglio 2024: canali generalisti

Rai 1 – Boomerissima (ore 21:30) Torna il programma varietà con un rimontaggio delle due edizioni, ritroviamo i personaggi, la musica, i programmi tv, i film, gli spot, la moda degli anni 70-80-90 e 2000, riproponendo la sfida tra il passato dei genitori boomers ed il presente dei figli millennials.

(ore 21:30) Torna il programma varietà con un rimontaggio delle due edizioni, ritroviamo i personaggi, la musica, i programmi tv, i film, gli spot, la moda degli anni 70-80-90 e 2000, riproponendo la sfida tra il passato dei genitori boomers ed il presente dei figli millennials. Rai 3 – Rita Levi – Montalcini (ore 21.20) Nel 1986 Rita Levi-Montalcini riceve il premio Nobel, il più alto riconoscimento per la sua lunga carriera di scienziata. Ma qualcosa le manca: la scoperta del fattore di accrescimento nervoso, per cui ha ricevuto la prestigiosa onorificenza, non ha ancora trovato una applicazione clinica. L’incontro con una giovane violinista, che rischia la cecità, porta la scienziata davanti a una scelta difficile: rifugiarsi nella fama o rimettersi in gioco, accettando il rischio di un fallimento?

(ore 21.20) Nel 1986 Rita Levi-Montalcini riceve il premio Nobel, il più alto riconoscimento per la sua lunga carriera di scienziata. Ma qualcosa le manca: la scoperta del fattore di accrescimento nervoso, per cui ha ricevuto la prestigiosa onorificenza, non ha ancora trovato una applicazione clinica. L’incontro con una giovane violinista, che rischia la cecità, porta la scienziata davanti a una scelta difficile: rifugiarsi nella fama o rimettersi in gioco, accettando il rischio di un fallimento? Italia 1 – Indiana Jones e il tempio maledetto (ore 21.20) Secondo episodio della saga, vincitore di un Premio Oscar. Indiana Jones e’ alle prese con la setta dei sanguinari Thugs.

I programmi della sera in tv, 20 luglio 2024: canali tematici

Rai 5 (ch. 23) – Musica da ridere (film, ore 21:10) : Uno show per festeggiare i primi dieci anni di tournée insieme: ‘Oblivion Rhapsody’ è la summa del mondo Oblivion come non l’avete mai visto né sentito prima d’ora. In piena crisi di mezza età i cinque rigorosi cialtroni sfidano sé stessi con un’inedita e sorprendente versione acustica della loro opera omnia.

(ch. 23) – (film, ore 21:10) : Uno show per festeggiare i primi dieci anni di tournée insieme: ‘Oblivion Rhapsody’ è la summa del mondo Oblivion come non l’avete mai visto né sentito prima d’ora. In piena crisi di mezza età i cinque rigorosi cialtroni sfidano sé stessi con un’inedita e sorprendente versione acustica della loro opera omnia. 20 (ch. 20) – Spia per caso (film, ore 21:20) : Un venditore di attrezzi da palestra scopre di essere il figlio di un ricco uomo coreano e cerca di ricongiungersi con lui. L’impresa sara’ pericolosissima.

(ch. 20) – (film, ore 21:20) : Un venditore di attrezzi da palestra scopre di essere il figlio di un ricco uomo coreano e cerca di ricongiungersi con lui. L’impresa sara’ pericolosissima. Cine 34 (ch. 34) – La moglie in vacanza… l’amante in città (21:15) Tradimenti incrociati tra un ricco industriale e sua moglie. Commedia sexy con le due icone erotiche Edwige Fenech, Barbara Bouchet

I programmi della sera in tv, 20 luglio 2024: canali satellitari

Sky Cinema Due (ch. 301/NOW) – First Man – Il primo uomo (film, ore 21:15) Ryan Gosling e’ Neil Armstrong nel biopic di Damien Chazelle premiato con 1 Oscar e 1 Golden Globe. America, anni 60: la storia della missione spaziale che porto’ alla conquista della Luna.

(ch. 301/NOW) – (film, ore 21:15) Ryan Gosling e’ Neil Armstrong nel biopic di Damien Chazelle premiato con 1 Oscar e 1 Golden Globe. America, anni 60: la storia della missione spaziale che porto’ alla conquista della Luna. Sky Cinema Family (ch. 304/NOW) – Trash (film, ore 21:00) Animazione ecologista, opera prima di Luca Della Grotta e Francesco Dafano. Una banda di simpatici rifiuti parte alla ricerca della Piramide magica, il luogo dove potranno essere riciclati.

(ch. 304/NOW) – (film, ore 21:00) Animazione ecologista, opera prima di Luca Della Grotta e Francesco Dafano. Una banda di simpatici rifiuti parte alla ricerca della Piramide magica, il luogo dove potranno essere riciclati. Sky Cinema Romance (ch. 307/NOW) – Lovers (film, ore 21:00) Quattro storie parallele, interpretate dagli stessi attori, per una commedia romantica di Matteo Vicino. Le vicende amorose di quattro ragazzi fra tradimenti e sviluppi imprevedibili .