TvBlog consiglia i programmi della sera in tv: oggi, 2 luglio 2024

I consigli di TvBlog sui programmi di questa sera in TV, 2 luglio 2024: su Rai 3 in prima serata si apre la trilogia sulla Principessa Sissi.

TvBlog anche oggi, 2 luglio 2024, vi offre i suoi consigli sulle proposte più interessanti delle prime serate su alcune delle reti generaliste, tematiche e satellitari. Quali sono i programmi della sera in tv? Ve lo diciamo noi!

Per assicurarti di non perdere nessuno degli altri programmi in onda stasera in tv, ti consigliamo di consultare la guida tv completa.

I programmi della sera in tv, 2 luglio 2024: canali generalisti

Rai 2 – Boss in incognito (film, ore 21.20) Riccardo Pezzali, presidente di Profunghi, azienda che da quattro generazioni produce e commercializza svariate tipologie di funghi coltivati, è il protagonista di questa puntata.

(film, ore 21.20) Riccardo Pezzali, presidente di Profunghi, azienda che da quattro generazioni produce e commercializza svariate tipologie di funghi coltivati, è il protagonista di questa puntata. Rai 3 – La principessa Sissi (film, ore 21.20) Sissi, Elisabeth Amalia Eugenia di Baviera, ha sposato l’imperatore d’Austria, Francesco Giuseppe, all’età di diciassette anni. Famosa per il suo fascino e la sua eleganza già ai suoi tempi, è stata consacrata come grande personaggio romantico dall’interpretazione di Romy Schneider, anche lei all’epoca diciasettenne, nei tre film realizzati a metà degli anni Cinquanta dal regista austriaco Ernst Marischka.

(film, ore 21.20) Sissi, Elisabeth Amalia Eugenia di Baviera, ha sposato l’imperatore d’Austria, Francesco Giuseppe, all’età di diciassette anni. Famosa per il suo fascino e la sua eleganza già ai suoi tempi, è stata consacrata come grande personaggio romantico dall’interpretazione di Romy Schneider, anche lei all’epoca diciasettenne, nei tre film realizzati a metà degli anni Cinquanta dal regista austriaco Ernst Marischka. Tv8 – Quattro matrimoni (1a TV) (21:40) A sfidarsi in questo episodio sono quattro spose “over”, pronte a giudicare, con un voto da 0 a 10, abito, location, cibo ed evento generale delle avversarie.

I programmi della sera in tv, 2 luglio 2024: canali tematici

Rai Movie (ch. 24) – Colossal (film, ore 21:10) : .

(ch. 24) – (film, ore 21:10) : . Rai 5 (ch. 23) – Le verità (film, ore 21:10) : La pubblicazione dell’autobiografia di Fabienne Daugeville, star del cinema francese circondata da uomini che la adorano, porterà al ritorno a Parigi da New York della figlia Lumir sceneggiatrice che vive da anni negli Usa, accompagnata dal marito attore Hank e dalla figlia Charlotte. Il loro incontro si trasformerà in un confronto e le verità verranno a galla.

(ch. 23) – (film, ore 21:10) : La pubblicazione dell’autobiografia di Fabienne Daugeville, star del cinema francese circondata da uomini che la adorano, porterà al ritorno a Parigi da New York della figlia Lumir sceneggiatrice che vive da anni negli Usa, accompagnata dal marito attore Hank e dalla figlia Charlotte. Il loro incontro si trasformerà in un confronto e le verità verranno a galla. IRIS (ch. 22) – Posta grossa a Dodge City (21:10) : I quattro uomini piu’ ricchi del Kansas si trovano a Dodge City per una partita a poker. A loro, si aggiunge una donna.

I programmi della sera in tv, 2 luglio 2024: canali satellitari

Sky Cinema Uno (ch. 301/NOW) – Succede anche nelle migliori famiglie (film, 21:15) Commedia degli equivoci di e con Alessandro Siani e con Cristiana Capotondi e Dino Abbrescia. La vita apparentemente perfetta di una famiglia viene destabilizzata dalla morte del padre.

(ch. 301/NOW) – (film, 21:15) Commedia degli equivoci di e con Alessandro Siani e con Cristiana Capotondi e Dino Abbrescia. La vita apparentemente perfetta di una famiglia viene destabilizzata dalla morte del padre. Sky Cinema Romance (ch. 307/NOW) – Book Club – il capitolo successivo (film, ore 21:15) Diane Keaton e Jane Fonda nel sequel della commedia di successo. Le inseparabili amiche Diane, Vivian, Carol e Sharon partono per l’avventuroso addio al nubilato di Vivian in Italia.

(ch. 307/NOW) – (film, ore 21:15) Diane Keaton e Jane Fonda nel sequel della commedia di successo. Le inseparabili amiche Diane, Vivian, Carol e Sharon partono per l’avventuroso addio al nubilato di Vivian in Italia. Sky Cinema Comedy (ch. 309/NOW) – Il tuo ex non muore mai (film, ore 21:00) Spy-comedy al femminile con Mila Kunis e Kate McKinnon. Due amiche si ritrovano al centro di un intrigo internazionale, inseguite da un killer e da un attraente agente segreto.