TvBlog consiglia i programmi della sera in tv: oggi, 19 luglio 2024

TvBlog anche oggi, venerdì 19 luglio 2024, vi offre i suoi consigli sulle proposte più interessanti delle prime serate su alcune delle reti generaliste, tematiche e satellitari. Quali sono i programmi della sera in tv? Ve lo diciamo noi!

Per assicurarti di non perdere nessuno degli altri programmi in onda stasera in tv, ti consigliamo di consultare la guida tv completa.

I programmi della sera in tv, 19 luglio 2024: canali generalisti

Rai 1 – TIM Summer Hits (ore 21:20) DIRETTA TvBlog. Nella colonna sonora estiva 2024 questa sera, tra gli ospiti: BNKR44; Boomdabash; Colapesce Dimartino; Cristiano Malgioglio; Dargen D’Amico; Emma; Mr Rain; Noemi; Olly; Orietta Berti; Paola & Chiara; Ricchi e Poveri e Sarah.

(ore 21.20) Le investigazioni poliziesche dell’ex cancelliera tedesca Angela Merkel continuano. Un giorno rinviene il corpo del suo giardiniere in un cimitero della tranquilla campagna tedesca. Le indagini si dirigono verso due famiglie ostili operanti nel campo delle pompe funebri. Canale 5 – Mio figlio (ore 21.20) Il rapporto tra un padre single, Ali, e suo figlio Efe, un bambino affetto da un disturbo della comunicazione. Con K. Tatlitug (“La ragazza e l’ufficiale”).

I programmi della sera in tv, 19 luglio 2024: canali tematici

Twentyseven (ch. 27) – Shakespeare in love (film, ore 21:10) : L’appassionante storia d’amore del giovane drammaturgo William Shakespeare, con Joseph Fiennes, Gwyneth Paltrow. Vincitore di 7 Premi Oscar e 3 Golden Globe.

(ch. 34) – (film, ore 21:05) : Seduzione, equivoci e relazioni extraconiugali si intrecciano nell’estate di Rimini. Nel ricco cast, Paolo Villaggio, Serena Grandi e Laura Antonelli. Rai Storia (ch. 54) – Paolo Borsellino – Essendo Stato (23:00) Le parole pronunciate da Paolo Borsellino davanti al Consiglio Superiore della Magistratura nel 1988: le ripropone lo Speciale “Paolo Borsellino. Essendo Stato”, scritto, diretto e interpretato da Ruggero Cappuccio, che Rai Cultura propone in occasione del 32° anniversario della strage di Via d’Amelio.

I programmi della sera in tv, 19 luglio 2024: canali satellitari

Sky Cinema Uno (ch. 301/NOW) – Mamma mia! Ci risiamo (film, ore 21:15) Grande cast per il sequel del musical di successo con Lily James e Amanda Seyfried. Impegnata a rimodernare l’hotel di famiglia, Sophie ripercorre la vita di sua madre (Meryl Streep)

(ch. 307/NOW) – Kate & Leopold (film, ore 21:00) Commedia romantica con Meg Ryan e Hugh Jackman. Un duca dell'800 finisce nella New York di oggi attraverso un varco spazio-temporale e conquista una deliziosa donna in carriera.