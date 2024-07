TvBlog consiglia i programmi della sera in tv: oggi, 17 luglio 2024

TvBlog anche oggi, mercoledì 17 luglio 2024, vi offre i suoi consigli sulle proposte più interessanti delle prime serate su alcune delle reti generaliste, tematiche e satellitari. Quali sono i programmi della sera in tv? Ve lo diciamo noi!

Per assicurarti di non perdere nessuno degli altri programmi in onda stasera in tv, ti consigliamo di consultare la guida tv completa.

I programmi della sera in tv, 17 luglio 2024: canali generalisti

Rai 1 – La partita del cuore (ore 21:20) L’atmosfera magica della Partita del Cuore, ricca di spettacolo e solidarietà, arriverà a L’Aquila, città vincitrice del titolo di Capitale italiana della Cultura 2026, vedrà scendere in campo la Nazionale i – taliana Cantanti e la Nazionale della Politica allo stadio Gran Sasso d’Italia “Italo Acconcia” per sostenere il reparto di Pediatria dell’Ospedale San Salvatore de L’Aquila e dell’Ospedale Bambino Gesù di Roma.

(ore 21.20) Fast fashion e ultra fast fashion, la moda veloce e quella velocissima. Ciò che compriamo a pochi euro e consumiamo molto rapidamente che impatto ha sulla nostra vita, sul pianeta, su milioni di persone che lavorano nella produzione tessile in condizioni di miseria? NOVE – Quattro matrimoni e un funerale (ore 21:40) Commedia british, rampa di lancio per Hugh Grant. Nei panni di uno scapolo d’oro un po’ sbadato, flirta con la bella americana Andie McDowell, di cerimonia in cerimonia.

I programmi della sera in tv, 17 luglio 2024: canali tematici

Rai Movie (ch. 24) – Un sogno chiamato Florida (film, ore 21:15) : La piccola Moonie e suoi amici Scooty e Jancey vivono in Florida nel degrado del Magic Castel Hotel alla periferia di Disney World. Mentre i monelli scorrazzano felicemente tra miseria e squallore, le mamme si barcamenano più o meno onestamente per sbarcare il lunario. Per fortuna c’è anche il manager dell’Hotel Bobby, alias Willem Dafoe, candidato agli Oscar per questo ruolo.

(ch. 27) – (film, ore 21:10) : Dennis è un bambino pestifero che ha come vittima preferita il vicino di casa. Quando i suoi genitori lasciano la città affidano Dennis all’uomo. Cine 34 (ch. 34) – Selvaggi (film, ore 21:30) Un gruppo di turisti italiani in vacanza ai Caraibi, dopo l’atterraggio d’emergenza del loro aereo, finisce su un’isola deserta.

I programmi della sera in tv, 17 luglio 2024: canali satellitari

Sky Cinema Due (ch. 302/NOW) – The Son (film, ore 21:15) Hugh Jackman, Laura Dern, Vanessa Kirby e Anthony Hopkins in un toccante dramma familiare. Segnato dal divorzio dei genitori, un adolescente problematico chiede di stare con il padre

(ch. 304/NOW) – (film, ore 21:00) Dal regista di “La marcia dei pinguini”, Luc Jacquet, una fiaba sull’amicizia con la voce narrante di Ambra Angiolini. Una bambina incontra una volpe e si ritrova in una grande avventura Sky Cinema Suspense (ch. 306/NOW) – Il delitto perfetto (film, ore 21:00) Sofisticato capolavoro di Alfred Hitchcock con Ray Milland e Grace Kelly. Per uccidere la ricca moglie, un uomo ricatta un vecchio amico affinche’ compia l’omicidio. Ma accade un imprevisto.