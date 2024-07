TvBlog consiglia i programmi della sera in tv: oggi, 16 luglio 2024

I consigli di TvBlog sui programmi di questa sera in TV, 16 luglio 2024: su Rai 2 al via la marcia di avvicinamento alle Olimpiadi di Parigi.

I programmi della sera in tv, 16 luglio 2024: canali generalisti

Rai 2 – In punta di fioretto (ore 21:20) Una vittoria storica tutta al femminile quella dei Giochi Olimpici di Londra del 2012, dove le fiorettiste della nazionale italiana hanno conquistato l’intero podio della gara individuale e la medaglia d’oro nella gara a squadre. Quattro medaglie italiane, un capolavoro sportivo che Valentina Vezzali, Elisa Di Francisca, Arianna Errigo e Ilaria Salvatori ci raccontano.

Rai 3 – Questione di Karma (ore 21.20) Giacomo è il ricco erede di una dinastia di industriali, ma preferisce dedicare la sua mente a pensieri e fantasticherie. Un esoterista cambierà la sua vita dicendogli che ha individuato l'attuale reincarnazione del padre, morto quando lui era ancora piccolo: si tratterebbe di Mario, un giovane indebitato con mezza città.

Tv8 – Quattro matrimoni (ore 21:30) In questo episodio Costantino mette in sfida quattro spose con segni zodiacali di ogni elemento.

I programmi della sera in tv, 16 luglio 2024: canali tematici

Rai 5 (ch. 23) – Juliet, Naked. Tutta un’altra musica (film, ore 21:15) : Annie vive da lungo tempo una relazione abitudinaria con Duncan, fan ossessivo dell’ormai sconosciuto musicista rock Tucker Crowe. L’uscita del demo acustico di un album di successo di Tucker di venticinque anni prima porterà a un incontro con il rocker che cambierà la vita di tutti i protagonisti.

Cine 34 (ch. 34) – Loro chi? (film, ore 21:05) : L'ingenuo David accetta l'invito di Marcello, cameriere appena conosciuto, a cenare con due belle ragazze. Fidarsi e' bene, non fidarsi e' meglio.

IRIS (ch. 22) – Sceriffo senza pistola (film, ore 21:30)

I programmi della sera in tv, 16 luglio 2024: canali satellitari

Sky Cinema Family (ch. 304/NOW) – Rosanero (film, ore 21:00) Andrea Porporati dirige Salvatore Esposito in una commedia per tutta la famiglia targata Sky Original. Al risveglio dal coma, una bambina si ritrova nel corpo di un boss e viceversa.

Sky Cinema Romance (ch. 307/NOW) – Le quattro piume (film, ore 21:00) Heath Ledger, Wes Bentley e Kate Hudson in un kolossal avventuroso. Alla fine dell'800, un ufficiale britannico reagisce alle accuse di codardia dimostrando di essere un vero eroe.

(ch. 307/NOW) – (film, ore 21:00) Heath Ledger, Wes Bentley e Kate Hudson in un kolossal avventuroso. Alla fine dell’800, un ufficiale britannico reagisce alle accuse di codardia dimostrando di essere un vero eroe. Sky Cinema Comedy (ch. 309/NOW) – La casa di famiglia (film, ore 21:00) Stefano Fresi, Matilde Gioli, Libero De Rienzo e Lino Guanciale in una commedia degli equivoci. Venduta la tenuta di famiglia, 4 fratelli devono ripensarci quando il padre esce dal coma.