TvBlog consiglia i programmi della sera in tv: oggi, 15 luglio 2024

I programmi della sera in tv, 15 luglio 2024: canali generalisti

Rai 3 – Kilimangiaro Estate (ore 21:20) Torna il Kilimangiaro in prima serata condotto da Camila Raznovich. Accanto alla Raznovich ci saranno vecchi e nuovi “compagni di viaggio” che saranno con lei lungo il corso della trasmissione.

I programmi della sera in tv, 15 luglio 2024: canali tematici

Rai Storia (ch. 54) – Dove sta Zazà (ore 22:00) : La terza puntata è incentrata sulla comicità dell’Italia del secondo dopoguerra e Montesano strappa un sorriso amaro con un monologo sulla povertà dilagante in quegli anni. “La nuova compagnia di canto popolare” interpreta “Tammurriata nera” e Gabriella Ferri si esibisce con la celebre “Simm’ ‘e Napule paisa’”. Pippo Franco è un irresistibile rigattiere emigrato e Caruso è impegnato nel ruolo di un carcerato.

I programmi della sera in tv, 15 luglio 2024: canali satellitari

Sky Cinema Uno (ch. 301/NOW) – Maigret (film, ore 21:15) Gerard Depardieu nei panni del celebre personaggio nato dalla penna di Georges Simenon. Quando una ragazza di provincia viene uccisa, il commissario Maigret inizia a indagare.

