TvBlog consiglia i programmi della sera in tv: oggi, 14 luglio 2024

TvBlog anche oggi, 14 luglio 2024, vi offre i suoi consigli sulle proposte più interessanti delle prime serate su alcune delle reti generaliste, tematiche e satellitari. Quali sono i programmi della sera in tv? Ve lo diciamo noi!

Per assicurarti di non perdere nessuno degli altri programmi in onda stasera in tv, ti consigliamo di consultare la guida tv completa.

I programmi della sera in tv, 14 luglio 2024: canali generalisti

Rai 1 – EURO 2024: Finale (ore 20:35) In diretta la finale del Campionato Europeo di calcio: chi sarà l’erede del titolo europeo vinto dalla Nazionale Italiana nel 2021?

(film, ore 21.20) Un gioco tra amici a cena: la condivisione di contenuti del proprio cellulare, romperà equilibri, amicizie e matrimoni. Regia di Paolo Genovese. Italia 1 – La leggenda di un’amore – Cinderella (film, ore 21:20) La piccola Danielle si ritrova a vivere con la matrigna e le due sorellastre dopo la morte del padre. Nonostante le umiliazioni i suoi sogni si avvereranno

I programmi della sera in tv, 14 luglio 2024: canali tematici

Rai Movie (ch. 24) – Professore per amore (film, ore 21:10) : Hollywood, terzo millennio. Keith, sceneggiatore premio Oscar in crisi, trova lavoro come insegnante nello stato di New York e si innamora dell’allieva Holly. Sarà una storia importante?

(ch. 27) – (film, ore 21:15) : Capolavoro della commedia Americana, vincitore di 2 premi Oscar. A New York si incontrano, Holly, una ragazza sofisticata, e Paul, un giovane scrittore… Cine34 (ch. 34) – Il conte Max (film, ore 21:00) Un edicolante desidera far parte del mondo patinato dell’alta borghesia romana e si fa aiutare dallo squattrinato conte Max. Con Vittorio De Sica e Alberto Sordi.

I programmi della sera in tv, 14 luglio 2024: canali satellitari

Sky Cinema Uno (ch. 301/NOW) – Ex (film, ore 21:15) Fausto Brizzi dirige una commedia corale con Claudio Bisio, Nancy Brilli e Alessandro Gassmann. La ricomparsa degli ex mette in crisi il rapporto di sei coppie.

(ch. 307/NOW) – (film, ore 21:00) Jennifer Aniston e Jason Bateman in una romantica commedia degli equivoci. Una donna rimane incinta con l’inseminazione artificiale, ma uno scambio di provette sconvolge tutti i piani. Sky Cinema Comedy (ch. 309/NOW) – House Party (film, ore 21:00) Remake della commedia anni 90. Gli addetti alle pulizie nella lussuosa villa di LeBron James approfittano della sua assenza per organizzare una festa epica.