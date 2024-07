TvBlog consiglia i programmi della sera in tv: oggi, 13 luglio 2024

I consigli di TvBlog sui programmi di questa sera in TV, 13 luglio 2024: su Italia 1 in prima serata un grande classico d’avventura!

TvBlog anche oggi, 13 luglio 2024, vi offre i suoi consigli sulle proposte più interessanti delle prime serate su alcune delle reti generaliste, tematiche e satellitari. Quali sono i programmi della sera in tv? Ve lo diciamo noi!

Per assicurarti di non perdere nessuno degli altri programmi in onda stasera in tv, ti consigliamo di consultare la guida tv completa.

I programmi della sera in tv, 13 luglio 2024: canali generalisti

Rai 1 – Evviva! (ore 20.35) In occasione dei 70 anni della Rai, Gianni Morandi ci conduce in un viaggio attraverso generi, personaggi e temi che hanno fatto la storia della televisione italiana.

(ore 20.35) In occasione dei 70 anni della Rai, Gianni Morandi ci conduce in un viaggio attraverso generi, personaggi e temi che hanno fatto la storia della televisione italiana. Rai 3 – Storia di Nilde (film, ore 21.20) Il racconto della vicenda umana e politica di Nilde Iotti, dalla partecipazione all’Assemblea Costituente del 1946 all’elezione come Presidente della Camera dei Deputati nel 1979, fatto attraverso ricostruzioni filmate, materiali di repertorio e testimonianze illustri. Intervengono, tra gli altri, il Presidente emerito Giorgio Napolitano, Marisa Malagoli Togliatti e l’ex Presidente del Consiglio Giuliano Amato.

I programmi della sera in tv, 13 luglio 2024: canali tematici

Rai Movie (ch. 24) – Il bambino nascosto (film, ore 21:15) : Gabriele Santoro vive in un quartiere popolare di Napoli ed è insegnante di piano. Una mattina, mentre si sta facendo la barba, un fattorino suona il campanello e un bambino di dieci anni si intrufola nel suo appartamento e si nasconde. “L’insegnante”, come viene chiamato nel quartiere, lo realizzerà solo a tarda sera. Riconoscerà l’intruso, Ciro, un bambino che vive con i suoi genitori, camorristi, nello stesso edificio.

I programmi della sera in tv, 13 luglio 2024: canali satellitari

Sky Cinema Due (ch. 302/NOW) – Anna Karenina (21:15) Keira Knightley e Jude Law nell’adattamento del capolavoro di Lev Tolstoj. 1874: la moglie di un funzionario della Russia zarista si innamora di un giovane ufficiale. Oscar ai costumi.

(ch. 307/NOW) – (film, ore 21:00) Ivan Silvestrini dirige Monica Guerritore in una commedia degli equivoci. L’arrivo a sorpresa del fidanzato Eduard mette nei guai Mattia, che ha sempre nascosto alla famiglia di essere gay. Sky Cinema Drama (ch. 308/NOW) – Io Capitano (film, ore 21:00) Matteo Garrone dirige un’odissea contemporanea premiata a Venezia e candidata all’Oscar 2024. Seydou e Moussa lasciano Dakar per raggiungere l’Europa in un viaggio pieno d’insidie.