TvBlog consiglia i programmi della sera in tv: oggi, 12 luglio 2024

I programmi della sera in tv, 12 luglio 2024: canali generalisti

Rai 1 – TIM Summer Hits (ore 21.20) Arriva l’estate e la grande musica scende in piazza! È quella di Tim Summer Hits, la kermesse musicale di Rai 1 e la piazza è quella di Roma, nell’affascinante e storica Piazza del Popolo che, anche quest’anno si – accende con le colonne sonore dell’estate 2024.

Italia 1 – Prey – La grande caccia (film, ore 21.20) Una coppia di missionari sopravvive allo schianto dell'aereo che li stava riportando a casa e si trova in balia di bestie feroci nel deserto selvaggio del Kalahari

La7 – Giovanna d'Arco (film, ore 21:15) Il profilo dell'eroina francese che, dopo aver combattuto gli inglesi e liberato Orleans, finì i suoi giorni sul rogo al termine di un lungo processo per eresia.

I programmi della sera in tv, 12 luglio 2024: canali tematici

Twentyseven (ch. 27) – Scent of a Woman – Profumo di donna (film, ore 21:15) : Premio Oscar e 3 Golden Globes per il film sull’amicizia tra un giovane studente ed un odioso ufficiale cieco in un viaggio verso New York.

Cine34 (ch. 34) – Vita Smeralda (film, ore 21:15) : Tre ragazze lasciano i fidanzati in campeggio e si lanciano in nuove avventure nel rutilante mondo dello star system. Con Jerry Cala', Eleonora Pedron.

I programmi della sera in tv, 12 luglio 2024: canali satellitari

Sky Cinema Uno (ch. 301/NOW) – Mamma Mia! (21:15) Meryl Streep e Pierce Brosnan nel musical tratto dalle canzoni degli Abba. Per le sue nozze, Sophie invita tre ex amanti di sua madre, sperando finalmente di scoprire chi è il padre.

Sky Cinema Family (ch. 304/NOW) – Il cacciatore e la regina di ghiaccio (film, ore 21:00) Prequel di "Biancaneve e il cacciatore" con Charlize Theron, Chris Hemsworth e Jessica Chastain. Un cacciatore e una guerriera difendono la Terra incantata da due streghe maligne.

Sky Cinema Comedy (ch. 309/NOW) – Scuola di polizia (film, ore 22:35) Cult della commedia demenziale anni 80 con Steve Guttenberg e Kim Cattrall. La libera iscrizione richiama all'accademia di polizia una serie di improbabili e catastrofici personaggi.