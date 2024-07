TvBlog consiglia i programmi della sera in tv: oggi, 1 luglio 2024

TvBlog anche oggi, 1 luglio 2024, vi offre i suoi consigli sulle proposte più interessanti delle prime serate su alcune delle reti generaliste, tematiche e satellitari. Quali sono i programmi della sera in tv? Ve lo diciamo noi!

I programmi della sera in tv, 1 luglio 2024: canali generalisti

Rai 3 – Mai stati uniti (film, ore 21.20) A spasso per l’America con Vincenzo Salemme e Ricky Memphis. Si parte dall’Italia, dove cinque fratelli che non sapevano di esserlo, apprendono del loro legame alla morte del padre, che non avevano mai conosciuto.

I programmi della sera in tv, 1 luglio 2024: canali tematici

Rai 5 (ch. 23) – L’ospite (film, ore 21:10) : Dopo la separazione dalla compagna, Guido lascia la casa dove convive e inizia a vivere sui divani di amici e parenti, osservando le loro vite da una nuova prospettiva. Il viaggio che gli farà scoprire tratti inaspettati dei rapporti intimi è al centro del film di Duccio Chiarini.

I programmi della sera in tv, 1 luglio 2024: canali satellitari

Sky Cinema Due (ch. 302/NOW) – La bella estate (film, 21:15) Dalla novella di Cesare Pavese, raffinata pellicola di Laura Luchetti che mette a nudo con eleganza le brame della giovinezza

