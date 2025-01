I consigli di TvBlog sui programmi in onda stasera sui canali Rai, Mediaset, Sky e sulle reti tematiche: film, serie tv, show e non solo.

TvBlog consiglia i programmi e i film in onda stasera in tv, oggi 4 gennaio 2025

TvBlog anche oggi, sabato 4 gennaio 2025, vi offre i suoi consigli sulle proposte più interessanti delle prime serate su alcune delle reti generaliste, tematiche e satellitari. Quali sono i programmi della sera in tv? Ve lo diciamo noi!

Per assicurarti di non perdere nessuno degli altri programmi in onda stasera in tv, ti consigliamo di consultare la guida tv completa.

I programmi di stasera in tv, 4 gennaio 2025: canali generalisti

Rai 2 – Pino Daniele – Il tempo resterà (film, ore 21.00) Le interpretazioni più celebri di Pino Daniele e il suo percorso artistico dagli anni ’70 agli ultimi concerti. Li racconta attraverso le immagini, le testimonianze di amici e artisti e tanta musica. Un docu-film diretto da Giorgio Verdelli.

(film, ore 21:20) Il koala Buster Moon decide di indire un talent show canoro, per racimolare i soldi necessari a salvare il suo teatro dal fallimento. I talenti non mancheranno NOVE – Natale nel paese delle meraviglie (film, ore 21:20) Un’aspirante pittrice torna nel suo paese per le festività natalizie.

I programmi di stasera in tv, 4 gennaio 2025: canali tematici

Rai Movie (ch. 24) – Gli Aristogatti (ore 18:05) La ricca Madame Adelaide vorrebbe lasciare in eredità le proprie fortune ai suoi gatti, ma il maggiordomo Edgar cerca di impedirglielo. Riuscirà la gatta Duchessa, con l’aiuto del gatto Romeo, a sconfiggere il malefico piano di Edgar?.

I programmi di stasera in tv, 4 gennaio 2025: canali satellitari

Sky Cinema Uno (ch. 301/NOW) – Kung Fu panda 4 (film, ore 21:15) Nel quarto capitolo della saga Po affronta la sua ultima missione prima di diventare leader spirituale: sconfiggere la Camaleonte, una strega in grado di assumere le sembianze di chiunque.

