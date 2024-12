I consigli di TvBlog sui programmi in onda stasera sui canali Rai, Mediaset, Sky e sulle reti tematiche: film, serie tv, show e non solo.

TvBlog consiglia i programmi e i film di natale in onda stasera in tv, oggi 30 dicembre 2024

TvBlog anche oggi, lunedì 30 dicembre 2024, vi offre i suoi consigli sulle proposte più interessanti delle prime serate su alcune delle reti generaliste, tematiche e satellitari. Quali sono i programmi della sera in tv? Ve lo diciamo noi!

Per assicurarti di non perdere nessuno degli altri programmi in onda stasera in tv, ti consigliamo di consultare la guida tv completa.

I programmi di stasera in tv, 30 dicembre 2024: canali generalisti

(film, ore 17:00) Renée e Aaron sono sposati e vivono nella grande casa che lei ha ereditato dopo la morte della madre. Renée però ha paura dei cambiamenti e non accetta le continue proposte di Aaron, che vorrebbe cambiare vita e diventare uno Chef. Un giorno, un elfo di Babbo Natale le regala una campanella in grado di esaudire un desiderio per Natale. Renée, in un momento di sconforto, suona la campanella desiderando una nuova vita. Cosa succederà?. Rai 1 – Questi fantasmi (ore 21:30) Pasquale si trasferisce con la moglie Maria in un grande appartamento con l’incarico di sfatare le voci sui fantasmi presenti nella casa. Una volta dentro, l’uomo comincia a ricevere denaro da spiriti misteriosi, ma presto si accorge che dietro questa sinistra generosità c’è dell’altro.

I programmi di stasera in tv, 30 dicembre 2024: canali tematici

La7d (ch. 29) – La guerra dei Papà (ore 16:20) Dispute familiari a Natale. Larry vorrebbe acquistare un orso parlante per sua figlia, ma il patrigno gli mette i bastoni tra le ruote…

(ch. 27) (film, ore 21:10) Harry e Lloyd, 2 amici completamente tonti, trovano una valigia smarrita e vorrebbero restituirla alla bellissima proprietaria. Cine 34 (ch. 34) Io speriamo che me la cavo (film, ore 21:00) Per un errore del Ministero delle pubblica istruzione il “O’professo'” si ritrova a Corzano in provincia di Napoli piuttosto che a Corsano nella sua Liguria.

I programmi di stasera in tv, 30 dicembre 2024: canali satellitari

Sky Cinema Due (ch. 302/NOW) – La pazza gioia (film, ore 21:15) Valeria Bruni Tedeschi e Micaela Ramazzotti nel road movie al femminile di Paolo Virzi’. Due donne fuggono da una clinica psichiatrica e si avventurano a riassaporare il mondo.

