TvBlog consiglia i programmi e i film in onda stasera in tv, oggi 3 gennaio 2025

TvBlog anche oggi, venerdì 3 gennaio 2025, vi offre i suoi consigli sulle proposte più interessanti delle prime serate su alcune delle reti generaliste, tematiche e satellitari. Quali sono i programmi della sera in tv? Ve lo diciamo noi!

Per assicurarti di non perdere nessuno degli altri programmi in onda stasera in tv, ti consigliamo di consultare la guida tv completa.

I programmi di stasera in tv, 3 gennaio 2025: canali generalisti

Italia 1 – Vampiretto (film, ore 16.30) L’avventura di Rudolph, un piccolo vampiro che aiutato dal giovane Tony, si mette alla ricerca della sua famiglia. Basato sull’omonima saga di libri per ragazzi.

Rai 1 – Cenerentola (2015) (film, ore 21:35) Dopo la morte della madre, il padre di Cenerentola si risposa e la ragazza, per dimostrargli il suo affetto, accoglie in casa la matrigna e le sue figlie, Anastasia e Genoveffa. Improvvisamente, anche il padre muore e Cenerentola si ritrova alla mercé delle tre donne gelose e malvage che la trattano alla stregua di una serva coperta di cenere e stracci. Dopo l'incontro con un attraente ragazzo nel bosco, creduto un semplice apprendista del Palazzo Reale, Cenerentola sente di aver incontrato la sua anima gemella. E quando i reali invitano tutte le fanciulle del regno a partecipare a un ballo, spera che il suo destino stia finalmente per cambiare e di poter nuovamente incontrare l'affascinante giovane

Rai 3 – Tremila anni di attesa (film, ore 21:20) Alithea Binn, un'accademica appassionata di storia e mitologia, vive da sola e partecipa a una conferenza a Istanbul. Durante il suo soggiorno, compra un'ampolla antica e, nel bagno dell'hotel, un djinn (un genio) di oltre 2500 anni rinchiuso nell'oggetto si materializza. Il djinn offre ad Alithea tre desideri in cambio della sua libertà. Inizialmente scettica, la donna è poi affascinata dalle storie straordinarie che il djinn racconta.

I programmi di stasera in tv, 3 gennaio 2025: canali tematici

Boing (ch. 40) – Siamo solo orsi: Il film (ore 19:35) Grizz, Panda e Orso dei Ghiacci si danno alla fuga da un diabolico agente della fauna selvatica.

La5 (ch. 30) Tutto per una canzone (film, ore 21:10) Due genitori single si innamorano, ignorando la forte rivalita' tra le rispettive figlie. La magia del Natale riuscira' a riunirli in un'unica, felice famiglia?

Twentyseven (ch. 27) – Molto incinta (film, ore 21.15) Dopo un incontro fugace tra uno scansafatiche e una donna in carriera, lei rimane incinta. Decideranno di tenere il bambino?

I programmi di stasera in tv, 3 gennaio 2025: canali satellitari

Sky Cinema Due (ch. 302/NOW) – The Wolf of Wall Street (film, ore 21:15) Golden Globe a Leonardo DiCaprio nel biopic di Martin Scorsese con Margot Robbie. L’incredibile ascesa di Jordan Belfort, un broker attratto dalla sete di potere e da una vita dissoluta.

Sky Cinema Action (ch. 305/NOW) – I tre Moschettieri – D'Artagnan (film, ore 21:15) Il capolavoro di Dumas nel nuovo colossale adattamento con Vincent Cassel, Eva Green e Louis Garrel. Finito nel cuore della guerra, D'Artagnan si allea con Athos, Porthos e Aramis.

(ch. 305/NOW) – (film, ore 21:15) Il capolavoro di Dumas nel nuovo colossale adattamento con Vincent Cassel, Eva Green e Louis Garrel. Finito nel cuore della guerra, D’Artagnan si allea con Athos, Porthos e Aramis. Sky Cinema Romance (ch. 307/NOW) – La verità è che non gli piaci abbastanza (film, ore 21:00) Spumeggiante commedia romantica con Jennifer Aniston, Ben Affleck, Jennifer Connelly e Scarlett Johansson. A Baltimora si intrecciano le vicende amorose di un gruppo di donne