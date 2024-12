I consigli di TvBlog sui programmi in onda stasera sui canali Rai, Mediaset, Sky e sulle reti tematiche: film, serie tv, show e non solo.

TvBlog consiglia i programmi e i film di natale in onda stasera in tv, oggi 29 dicembre 2024

TvBlog anche oggi, domenica 29 dicembre 2024, vi offre i suoi consigli sulle proposte più interessanti delle prime serate su alcune delle reti generaliste, tematiche e satellitari. Quali sono i programmi della sera in tv? Ve lo diciamo noi!

Per assicurarti di non perdere nessuno degli altri programmi in onda stasera in tv, ti consigliamo di consultare la guida tv completa.

I programmi di stasera in tv, 29 dicembre 2024: canali generalisti

NOVE – Matilda 6 mitica (film, ore 16:15) Matilda e’ una bambina intelligentissima, trascurata dalla famiglia. Sostenuta dall’insegnante, afferma la sua capacita’ di mettere gli adulti di fronte alle loro responsabilita’ di genitori. Tratto dall’omonimo romanzo di Roald Dahl..

I programmi di stasera in tv, 29 dicembre 2024: canali tematici

Rai Gulp (ch. 42) – Asterix e il Regno degli Dei (ore 16:05) Privando i Galli della loro principale risorsa, il bosco, e nel tentativo di indebolirli e “civilizzarli”, Cesare costruisce fuori dal loro villaggio una zona residenziale chiamata “Il Regno degli Dei”. Solo Panoramix, Asterix e Obelix si accorgono del pericolo e, come sempre, toccherà a loro salvare la situazione.

(ch. 22) (film, ore 21:10) Premio Oscar per i migliori costumi, con Cate Blanchett e Clive Owen. Elisabetta I contrasta il re di Spagna che vuole riportare il Cattolicesimo in Inghilterra. La5 (ch. 30) La magia del Natale (film, ore 21:15) Il bell’infermiere Nate risveglia in Marie, pubblicitaria di successo, il sopito spirito natalizio. Con Jessica Lowndes (Adrianna nella serie “90210”)

I programmi di stasera in tv, 29 dicembre 2024: canali satellitari

Sky Cinema Christmas (ch. 303/NOW) – A Christmas reunion (film, ore 18:00) Romantica commedia natalizia con Denise Richards e Patrick Muldoon. Alla vigilia di Natale, Amy scopre di dover gestire insieme al suo ex fidanzato una panetteria ricevuta in eredità.

(ch. 307/NOW) – Notting Hill (film, ore 21:00) Julia Roberts e Hugh Grant nell'amabile commedia romantica di Roger Michell scritta da Richard Curtis. Un timido librario londinese incontra una diva di Hollywood… e sboccia l'amore.