I consigli di TvBlog sui programmi in onda stasera sui canali Rai, Mediaset, Sky e sulle reti tematiche: film, serie tv, show e non solo.

TvBlog consiglia i programmi e i film di natale in onda stasera in tv, oggi 28 dicembre 2024

TvBlog anche oggi, sabato 28 dicembre 2024, vi offre i suoi consigli sulle proposte più interessanti delle prime serate su alcune delle reti generaliste, tematiche e satellitari. Quali sono i programmi della sera in tv? Ve lo diciamo noi!

Per assicurarti di non perdere nessuno degli altri programmi in onda stasera in tv, ti consigliamo di consultare la guida tv completa.

I programmi di stasera in tv, 28 dicembre 2024: canali generalisti

(film, ore 16:15) Un cane con il dono della reincarnazione si affeziona a Ethan, un ragazzino che conosce nel corso degli anni. Italia 1 – Il piccolo Yeti (ore 21:30) Il piccolo yety Everest vuole tornare a casa dalla sua famiglia. Lo aiuteranno Yi e i suoi amici proteggendolo da una zoologa e da un uomo malvagio.

– (ore 21.30) Lo spettacolo del Circo approda sulla prima rete Rai per la 46a edizione di questo spettacolo con i migliori artisti da ogni parte del mondo. Canale 5 – Vasco Rossi – I magnifici 7 (ore 21:40) Un collage delle 7 date di Vasco a San Siro arricchite dalle interviste di Claudio Amendola. Una serata di grande musica, semplice, profonda e trasversale.

I programmi di stasera in tv, 28 dicembre 2024: canali tematici

(ch. 30) – (film, ore 21.10) Kathe si autodenuncia, dichiarandosi colpevole della sparizione del vino. Questo permettera’ alla figlia di portare avanti l’azienda vinicola. Canale 20 (ch. 20) – Mr. Nice Guy (film, ore 21.10) Una banda di gangster da’ la caccia a una reporter che finisce per coinvolgere Jackie, ignaro cuoco di un TV show.

I programmi di stasera in tv, 28 dicembre 2024: canali satellitari

(ch. 302/NOW) – (film, ore 19:00) Toccante storia con Tom Hanks e Max von Sydow, dal romanzo di Jonathan Safran Foer. Un bambino insegue il mistero di una chiave appartenuta al padre, morto nell’attentato dell’11 settembre. Sky Cinema Due (ch. 302/NOW) – Titanic (film, ore 21:15) 11 Oscar al kolossal di James Cameron con Leonardo DiCaprio e Kate Winslet. Amore, passione e tragedia a bordo della celebre nave da crociera colata a picco dopo l’impatto con un iceberg.