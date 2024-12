I consigli di TvBlog sui programmi in onda stasera sui canali Rai, Mediaset, Sky e sulle reti tematiche: film, serie tv, show e non solo.

I programmi di stasera in tv, 26 dicembre 2024: canali generalisti

Rai 1 – Paddington (film, ore 17:05) Un giovane orso parte per l’Inghilterra in cerca di una vita migliore. La famiglia Brown gli offre ospitalità.

(ore 19:30) Fred è il fratello di Babbo Natale. Quando si trasferisce al Polo Nord da Claus, getterà lo scompiglio mettendo a rischio il Natale. Tv8 – L’amore non va in vacanza (ore 21.35) Commedia romantica con Cameron Diaz, Kate Winslet, Jude Law e Jack Black. Deluse dall’amore, due donne si scambiano l’appartamento andando incontro a nuove opportunità.

(ore 21:40) Una tata molto speciale aiuterà Seth, un giovane padre vedovo, a gestire due gemelli scatenati Rai 1 – Natale in casa Cupiello (ore 21:30) Vincenzo Salemme rende omaggio a Eduardo De Filippo mettendo in scena una delle commedie più celebri e amate del drammaturgo napoletano e vestendo i panni del protagonista, Luca Cupiello, come sempre assorbito, a pochi giorni da Natale, nel rito dolceamaro di allestire il presepe.

I programmi di stasera in tv, 26 dicembre 2024: canali tematici

Italia 2 (ch. 49) – Gremlins (film, ore 21:15) Il piccolo Billy riceve per Natale un Mogwai, misterioso animaletto. La distrazione del padrone genera dei mostriciattoli, i temibili “Gremlins”.

I programmi di stasera in tv, 26 dicembre 2024: canali satellitari

Sky Cinema Uno (ch. 301/NOW) – Come far litigare mamma e papà (film, ore 21:15) Brillante commedia per tutta la famiglia con Giampaolo Morelli e Carolina Crescentini. Invidioso dei compagni di classe, Gabriele elabora un piano per far separare i suoi genitori.

